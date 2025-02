Terremoto a Santorini, nuove scosse sull'isola: continua lo sciame sismico, cosa succede secondo gli esperti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prosegue la scia di scosse a Santorini. L’isola è stata nuovamente colpita nelle prime ore della giornata, registrando magnitudo superiori a 4,0. Il fenomeno sta diminuendo di intensità, ma la situazione non si è ancora stabilizzata. Per gli esperti l’intensa attività non è legata al vulcanismo.

Ancora scosse a Santorini

L’isola di Santorini continua a essere interessata da un’intensa attività sismica. Nelle prime ore del 6 febbraio, altre sette nuove scosse di magnitudo superiore a 4,0 sono state registrate dall’Istituto geodinamico di Atene.

La difficile mattinata segue il terremoto di magnitudo 5,2 avvenuto mercoledì sera, il più forte della settimana.

Fonte foto: ANSA Fuga da Santorini, ancora scosse di terremoto

Gli esperti non sono in grado di dire quando finirà la scia che sta sconvolgendo l’isola. Si tratta, dicono, di un fenomeno senza precedenti.

Cosa dicono gli esperti

Dal 26 gennaio, l’area compresa tra Santorini, Amorgos, Anafi e Ios ha registrato oltre 6mila scosse. Si tratta dell’attività sismica più intensa mai documentata nella regione dal 1964.

Nonostante la posizione dell’isola su un vulcano attivo (che ha eruttato l’ultima volta nel 1950), gli esperti escludono un collegamento tra i terremoti e il vulcanismo.

Il protrarsi delle scosse ha spinto oltre 11mila persone, tra residenti e lavoratori stagionali, ad abbandonare l’isola, approfittando dei voli e traghetti straordinari messi a disposizione.

Attività di prevenzione

Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti, ma le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza. Squadre di soccorso sono state inviate nell’area e sono stati installati nuovi sensori per monitorare la situazione.

Il capo dell’ente greco per la protezione dai terremoti ha individuato cinque zone a rischio frane, tra cui i porti di Fira e Athinios. Per precauzione, le scuole in diverse isole delle Cicladi resteranno chiuse fino a domani.

La paura del terremoto ha spinto molte famiglie a lasciare Santorini, mentre l’afflusso turistico, già ridotto in inverno, è in attesa di ripresa per la primavera.