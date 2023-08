Terremoto a Roma o è stato il concerto di Travis Scott al Circo Massimo? Paura in città, l'INGV fa chiarezza

Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo di Roma nella serata di lunedì 7 agosto ha causato un terremoto nella Capitale? Sono state molte le segnalazioni arrivate sui social network, ma a far chiarezza su quanto (non) successo ci ha pensato l’Ingv, cioè l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Le segnalazioni sul terremoto a Roma sui social network

Diversi utenti, tra cui alcuni personaggi famosi, hanno segnalato su Twitter di aver sentito il terremoto a Roma. Caterina Balivo ha scritto: “Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?”. E Chiara Francini: “Ma è il terremoto o Travis Scott? Se è lui veramente faccio una follia”.

Sul social network sono tanti ad associare il presunto terremoto a Roma al concerto di Travis Scott. In un tweet si legge: “Scusate ma qualcuno di Roma ha sentito il terremoto? Oppure sto impazzendo? Oppure ancora è Trevis Scott che si sente pure 10 km lontano dal Circo Massimo???”.

Cosa è emerso dal monitoraggio dell’INGV

Nonostante le diverse segnalazioni pervenute, non c’è stato alcun terremoto a Roma nella serata di lunedì 7 agosto.

L’INGV, infatti, non ha registrato alcun sisma nella Capitale. Come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella fascia oraria 20-1 sono stati rilevati terremoti nelle province di Salerno, Caltanissetta, Udine, Parma e Modena. Proprio il terremoto in provincia di Modena (epicentro a Frassineto) è stato quello con la magnitudo più alta, 3.1. Nulla, però, che possa aver giustificato quanto avvertito e segnalato dai cittadini a Roma.

Come è andato il concerto di Travis Scott al Circo Massimo a Roma

Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo a Roma sarà ricordato non solo per le segnalazioni sul presunto terremoto nella Capitale. Il cantante, infatti, ha lasciato a bocca aperta i fan italiani duettando a sorpresa con Kanye West sulle note di ‘Can Tell Me Nothing’.

Al concerto di Travis Scott a Roma, però. ci sono stati anche attimi di tensione. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, qualcuno in platea avrebbe spruzzato dello spray urticante, causando un fuggi fuggi generale tra urla e spintoni.