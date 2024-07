Terremoto a Rizziconi vicino a Reggio Calabria di magnitudo 3.6: scossa avvertita in tutta la provincia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La terra è tornata a tremare in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata all’alba di oggi, lunedì 8 luglio, in provincia di Reggio Calabria, con epicentro nella zona di Rizziconi. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia.

Terremoto di magnitudo 3.6 a Rizziconi

Il terremoto è stato registrato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 4:51 di lunedì 8 luglio.

Il sisma, di magnitudo 3.6, è avvenuto nella parte meridionale della Calabria, in provincia di Reggio Calabria.

L’epicentro è stato localizzato a cinque chilometri a sudovest di Rizziconi, il sisma è avvenuto ad una profondità di 58 chilometri.

Scossa avvertita in tutta la provincia di Reggio Calabria

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata nettamente avvertita in tutta la provincia di Reggio Calabria, tirando giù dal letto diverse persone.

Il terremoto è stato avvertito in particolare nella piana di Gioia Tauro, tra Rizziconi, Rosarno, Taurianova e Palmi.

I terremoti in Calabria

L’ultima forte scossa di terremoto registrata in Calabria è avvenuta il 29 maggio scorso, una scossa di magnitudo 3.9 con epicentro nei pressi di Cirò, in provincia di Crotone, parte di uno sciame sismico che aveva interessato l’intera provincia.

Per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria invece l’ultima scossa di una certa rilevanza risale al 10 maggio, con un sisma di magnitudo 3.5 avvenuto nella zona di Delianuova.