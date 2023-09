Terremoto a Napoli, la forte scossa di magnitudo 3.8 è stata avvertita in tutta la città

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nuova scossa di terremoto di oggi a Napoli. Pochi minuti fa, con epicentro ai Campi Flegrei, è stata sentita una forte scossa di terremoto. L’INGV ha segnalato una scossa stimata tra i 3.6 e i 3.8 di magnitudo. Il terremoto è stato avvertito in varie zone della città, ma soprattutto nei quartieri occidentali e in quelli collinari come Fuorigrotta, Agnano e Vomero.

Terremoto a Napoli

Scossa di terremoto a Napoli, nella prima serata di giovedì 7 settembre. La zona dei Campi Flegrei potrebbe aver ripreso a muoversi. Secondo i rilievi dell’INGV la scossa è stata piuttosto forte. Alle 19:45 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6-3.8.

La scossa registrata è stata una delle più forti dell’ultimo mese, da quando i Campi Flegrei hanno ripreso a farsi sentire. Il terremoto è stato avvertito in varie parti della città, soprattutto nei quartieri come Fuorigrotta, Agnano e Vomero.

Circa 15-20 minuti fa, un #terremoto di cui ancora non conosciamo la magnitudo e la localizzazione è stato avvertito tra #Pozzuoli e #Napoli, in Campania, con probabile origine all’interno dei Campi Flegrei. A breve i dati dell’INGV. 📹 @SismoDetectorpic.twitter.com/nL4FhlxYC5 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) September 7, 2023

Coordinate della sequenza sismica

L’Osservatorio Vesuviano ha fornito i dettagli delle scosse verificatesi nella prima serata di giovedì 7 settembre. Secondo quanto registrato l’epicentro è stato ai Campi Flegrei: le coordinate geografiche della scossa erano (lat, lon) 40.8300, 14.1470.

La profondità (ipocentro) delle scosse invece è stato localizzato a circa 2 km. Ci sono state anche altre scosse nella stessa zona, verso le 17 e poi verso le 19:45, ma con profondità inferiore. I cittadini hanno sentito chiaramente la scossa più forte e hanno scritto sui social di aver avuto l’impressione di una delle scosse più forte degli ultimi tempi. Un dato confermato dall’INGV poco dopo.

Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono una delle zone vulcaniche più “attive” d’Italia e si trova nel golfo di Pozzuoli, a nord-ovest della città di Napoli. Il fenomeno che interessa la zona è chiamato bradisismo, ovvero il respiro vulcanico, che causa sollevamenti e abbassamenti del terreno. È quindi una zona molto attiva e dove le scosse non sono rare, l’ultima scia sismica è stata sentita nella notte del 21 agosto.

Per la prima volta da un mese la una magnitudo ha superato le previsioni e ha toccato i 3.8. Tale magnitudo la rende una delle scosse sismiche più energetiche degli ultimi anni, almeno dalla crisi degli anni ’82-’84.