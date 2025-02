Terremoto a Monteroni d'Arbia vicino Siena di magnitudo 3.0: paura nelle scuole, studenti fuori dalle classi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Scossa di terremoto a Monteroni d’Arbia, vicino a Siena, di magnitudo 3.0. Il sisma è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 12:28 di giovedì 6 febbraio. Non si registrerebbero danni a persone o cose, anche se alcuni studenti sarebbero stati fatti uscire dalle classi in alcune scuole.

La scossa di terremoto è stata registrata dall’Ingv alle ore 12:28 a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena.

Sisma rilevato a una profondità di circa 7 chilometri.

Le testimonianze sui social: “Si ballava bene”

Diversi utenti, sui social, hanno riportato la loro testimonianza dopo la scossa di terremoto.

“Io sono in auto, parcheggiato a porta Ovile e si ballava bene“, ha scritto uno di loro.

E ancora, un’altra cittadina: “Io a casa l’ho sentita forte“.

Sisma avvertito anche nella sede della Cisl, come testimoniato da Riccardo Pucci:

Studenti fuori dalle scuole, parla il sindaco

Come riportato da Radio Siena Tv, alcune scuole (tra cui il Sallustio Bandini, il Cecco Angiolieri e il Giovanni Pascoli) sono state evacuate per precauzione.

Il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni, citato dall’Agi: “L’abbiamo sentita bene, in questo momento stiamo facendo dei sopralluoghi negli istituti per controllare la situazione. Ci sono state segnalazioni ma ci sembra tutto tranquillo. Le scuole non sono state evacuate ma i ragazzi sono stati fatti uscire fuori e l’attività è gestita dall’esterno”.

Al momento non si segnalano danni o feriti.