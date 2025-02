Terremoto a Linguaglossa vicino Catania di magnitudo 3.7, diverse scosse: si teme uno sciame sismico

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Terremoto a Linguaglossa, in provincia di Catania, di magnitudo 3.7, lunedì 10 febbraio alle ore 14:19. Prima e dopo, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) aveva registrato altre scosse più lievi, quattro in tutto. Non si registrerebbero danni a persone o cose, ma si teme uno sciame sismico.

Scosse di terremoto a Linguaglossa vicino Catania

La scossa di terremoto più forte è stata registrata dall’Ingv alle ore 14:19 a Linguaglossa, in provincia di Catania.

Sisma rilevato a una profondità di circa 3 chilometri.

Le altre scosse a Linguaglossa

Prima e dopo la scossa di magnitudo 3.7, l’Ingv ne ha registrate altre:

ore 09:32, magnitudo 2.3 (profondità 3 km)

(profondità 3 km) ore 12:52, magnitudo 2.5 (profondità 0 km)

(profondità 0 km) ore 14:21, magnitudo 2.4 (profondità 3 km)

(profondità 3 km) ore 15:06, magnitudo 2.7 (profondità 1 km)

Le testimonianze suoi social

Al momento non si registrerebbero danni a persone o cose, ma sono diverse le testimonianze dei residenti sui social: “Anche a Piedimonte si è sentito, la sedia ha tremato”.

Sarebbero state avvertite anche in altre zone, come Giarre e Mascali.

Cos’è uno sciame sismico

Lo sciame sismico è una serie di terremoti che avvengono in un’area circoscritta, in un breve periodo di tempo e con magnitudo simili.

Una delle aree italiane più note è quella dei Campi Flegrei.