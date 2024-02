Terremoto a Langhirano vicino Parma con scossa di magnitudo 3.3: continua lo sciame sismico in Emilia-Romagna

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Scossa di terremoto con epicentro a Langhirano, in provincia di Parma. Il sisma, di magnitudo 3.3, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) poco prima delle ore 16 di mercoledì 14 febbraio. Nella stessa giornata si sono verificate altre scosse in poche ore, sempre in Emilia-Romagna, dove continua lo sciame sismico iniziato diversi giorni fa.

La scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Ingv alle ore 15:50 con epicentro a Langhirano, in provincia di Parma.

Il sisma è avvenuto a 19 chilometri di profondità.

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Seconda scossa dopo pochi minuti

Alle 15:57 è stata registrata una seconda scossa, sempre con epicentro a Langhirano, questa volta di magnitudo 2.6.

Il sisma è stato registrato di nuovo a 19 chilometri di profondità.

Sciame sismico in Emilia-Romagna

Nei giorni scorsi il presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna, Paride Antolini, aveva spiegato ai microfoni del Resto del Carlino che gli eventi sismici che si stanno registrando nella regione “si posizionano intorno alla faglia del Monte Bosso”.

Si tratta “di una faglia inversa, legata a un movimento dell’Appennino verso nord-est”, con l’Appennino che “si muove ogni anno di circa 1-2 millimetri. E ciò è dovuto a uno scollamento delle strutture tettoniche in profondità”.