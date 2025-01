Terremoto a Gorgoglione di magnitudo 2.9, la scossa in provincia di Matera fa tremare la Basilicata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si è verificata a Gorgoglione, nella provincia di Matera, in Basilicata, nella mattinata di giovedì 30 gennaio. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 6 chilometri a nord-ovest dal paese, a una profondità di 18 km.

I dati del terremoto a Gorgoglione in provincia di Matera

La scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 7,20. La Sala Sismica INGV-Roma ha localizzato il sisma a 6 chilometri a nord-ovest di Gorgoglione, in provincia di Matera, in Basilicata.

La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata a una profondità di 18 km.

La situazione dopo il terremoto a Gorgoglione

Allo stato attuale, la scossa di terremoto che ha fatto tremare la Basilicata non sembra aver provocato danni a persone o cose.

Come riportato da Rainews, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera non hanno ricevuto alcuna segnalazione in tal senso.

