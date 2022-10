Terremoto a Genova: epicentro a Davanga, scossa di magnitudo 3.5. È il quarto forte sisma da inizio anno

Una nuova scossa di terremoto in Liguria: il sisma è avvenuto nella notte di martedì 4 ottobre alle ore 23:41.

Secondo l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) le scosse hanno avuto una magnitudo di 3.5 gradi e una profondità di 8 km con epicentro a due chilometri da Davagna, piccolo comune situato a nord-est di Genova.

Dopo un forte boato la terra ha tremato per alcuni secondi. Il sisma è stato avvertito chiaramente in tutta la città di Genova e nei comuni limitrofi, da Levante all’entroterra.

Fonte foto: 123RF

Numerose telefonate da parte dei cittadini al Numero unico per le emergenze per avere informazioni, ma al momento non si segnalano danni o feriti. Le verifiche dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.

Il presidente di Regione Giovanni Toti rassicura i cittadini

“Sono state 115 le chiamate arrivate al 112 in un’ora dalle 23.41 di questa notte, quando una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nell’entroterra genovese, con epicentro al confine tra Bargagli e Davagna”, scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Per fortuna non si registrano feriti e a livello di danni sono state segnalate solo alcune crepe agli edifici. Sono in contatto con la nostra Protezione civile e stamattina abbiamo sentito i comuni più coinvolti, cioè Bargagli, Lumarzo e Davagna, dove sono in corso ulteriori sopralluoghi”.

“A Davagna è stato riscontrato un distacco di intonaco dal plesso scolastico locale. Sono in atto ulteriori verifiche ma la scuola stamattina è regolarmente aperta”.

Rimane la preoccupazione per il susseguirsi a stretto giro di numerosi eventi sismici.

Altre scosse minori

Dopo la scossa più forte delle ore 23:41, se ne sono registrate altre due più lievi: la prima alle 01:19 con epicentro a Bargagli, magnitudo 2 e profondità 8 chilometri.

La seconda alle 5:46 con epicentro nuovamente a Davagnadi. Questa scossa ha avuto magnitudo 1.5 e profondità 8 chilometri.

Altri terremoti in Liguria

Quello del 4 ottobre è l’ennesimo terremoto in Liguria da inizio anno.

Lo scorso 22 settembre la Liguria ha tremato per una scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a Bargagli e con profondità di 10 km. Dopo la scossa principale, una serie di scosse minori con epicentro tra Bargagli e Davagna.

Lo scorso luglio si è registrato un altro terremoto a Davagna. Allora la scossa ha avuto una profondità di 9 km con magnitudo 2.4.

E a marzo la Liguria ha tremato per quattro scosse di terremoto fra Genova e La Spezia. La più forte di magnitudo 3.1.