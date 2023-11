Terremoto a Fermo con magnitudo di 4.0: la terra trema ancora, scossa avvertita in tutte le Marche

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nuova scossa di terremoto nelle Marche martedì 14 novembre. Nel pomeriggio, intorno alle 17.20, la terra ha tremato per un sisma avvertito chiaramente in varie province. Secondo i primi dati dell’INGV, si sarebbe trattato di un terremoto con magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3, concentrato nella zona del Fermano, in particolare a Servigliano. Ulteriori segnalazioni hanno invece parlato di una doppia scossa a largo di Ancona e Fano, con una magnitudo di 2.6, a soli 6 km di profondità.

L’epicentro del terremoto

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha diffuso i dati ufficiali relativi alla scossa di terremoto che ha colpito le Marche nel pomeriggio di martedì 14 novembre.

L’intensitàa della scossa sismica, molto intensa, è stata attestata con una magnitudo 4, mentre l’orario esatto dell’evento è quello delle 17:17. Per quanto riguarda l’epicentro, è stato individuato a soli 3 chilometri da Montelparo, Comune nella provincia di Fermo, con una profondità di 21.6 chilometri.

Scossa avvertita in tutte le Marche

Nonostante l’assenza di segnalazioni di danni a persone o cose al momento, l’evento ha suscitato notevole apprensione tra la popolazione.

Le testimonianze sui social network confermano che la scossa è stata percepita distintamente in tutto il territorio marchigiano, estendendosi fino ad Ancona, Ascoli Piceno e Macerata. In particolare, i Comuni dove il terremoto è stato avvertito maggiormente sono:

Offida

Urbisaglia

Corridonia

Spinetoli

Grottazzolina

Grottammare

Appignano

Jesi

Recanati

Osimo

Matelica.

La scossa del giorno prima

È interessante notare che questo non è stato l’unico terremoto che ha colpito la regione recentemente. Già un giorno prima, lunedì 13 novembre, una scossa è stata registrata in mare dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 10:13, con una magnitudo di 2.6 e una profondità di 6 km.

I centri più vicini all’epicentro erano Ancona, Fano, Pesaro e Rimini. Successivamente, nello stesso punto, è stata registrata un’altra scossa alle 17:03, con una magnitudo di 2.4 e una profondità di 7 km.

Forte scossa anche in Sicilia

Nella stessa giornata la terra ha tremato anche in Sicilia a Cerami, vicino Enna. Il terremoto, avvenuto poco più di due ore prima rispetto al sisma nelle Marche, ha avuto magnitudo 3.6 ed è stato diffusamente avvertito in varie province dell’isola.

Dopo che diversi residenti si erano riversati in strada, una seconda scossa, di magnitudo 2.5, è stata poi registrata circa un’ora dopo alle 15:57, con epicentro a 6 chilometri da Nicosia, sempre in provincia di Enna.