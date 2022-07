Terremoto a Catania, due scosse vicino l'Etna: la più forte di magnitudo 3.2, avvertito anche in Calabria

Terremoto in Sicilia, avvertito anche in Calabria. Due scosse si sono susseguite nella mattinata di lunedì 11 luglio a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Una dopo l’altra, a distanza di pochi secondi ma con magnitudo decisamente differenti.

Doppia scossa di terremoto a Catania

Stando ai dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa è stata registrata alle 10:20 e 35 secondi, con magnitudo 2.3.

La seconda, sempre a Motta Sant’Anastasia, è stata registrata alle 10:20 e 49 secondi, con magnitudo 3.2.

Fonte foto: 123RF

Terremoto avvertito anche in Calabria

La scossa più forte, la seconda, è avvenuta a 9 chilometri da Motta Sant’Anastasia, a una profondità di 7 chilometri.

Il terremoto non è stato avvertito solamente a Catania, ma anche in altri comuni, tra cui:

Acireale;

Siracusa;

Ragusa;

Vittoria;

Modica;

Caltanissetta;

Gela;

Reggio Calabria;

Messina.

La situazione

Non si segnalano danni a persone o cose.