Teramo, 21enne ubriaca spacca il naso a una dipendente di un locale: l'ira dopo il rifiuto di servirle da bere

Una giovane di 21 anni è stata arrestata a Teramo per aggressione e detenzione abusiva di armi. L’episodio è avvenuto mercoledì 5 marzo in Via Carducci, quando la ragazza ha colpito con pugni una dipendente di un locale che si era rifiutata di servirle da bere a causa del suo stato di alterazione.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la giovane dipendente, ancora sanguinante in volto, ha avvicinato una pattuglia della Squadra Mobile di Teramo per denunciare l’accaduto. La ragazza, prima di allontanarsi, ha anche scaraventato in aria alcuni tavoli del locale.

Intervento delle forze dell’ordine

Dopo aver soccorso la vittima, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’aggressore, rintracciandola in Corso San Giorgio. La visione delle immagini di videosorveglianza ha confermato la dinamica dell’aggressione, e la vittima è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 30 giorni per la frattura delle ossa nasali.

Perquisizione e conseguenze legali

La 21enne è stata portata in Questura e, durante la perquisizione, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico. È stata deferita per lesioni personali e detenzione abusiva di armi. Sono in corso valutazioni per eventuali misure di prevenzione da parte del Questore di Teramo.

Fonte foto: IPA