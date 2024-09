Teo Teocoli e l'amicizia finita con Adriano Celentano, la rivelazione del comico e la provocazione al cantante

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Teo Teocoli “pizzica” l’ormai ex amico di sempre Adriano Celentano, con cui per ragioni non del tutto chiare ha chiuso i rapporti da anni. Ospite della prima puntata della nuova stagione del podcast “Tintoria“, Teocoli ha ripercorso la sua carriera soffermandosi anche sulla sua amicizia, ormai conclusa, con Adriano Celentano. Un rapporto di lunghissima data che si è incrinato negli ultimi cinque anni, e di cui l’uomo di spettacolo ha parlato in un mix di ironia, tristezza e delusione.

Teo Teocoli e Adriano Celentano, fine dell’amicizia

La puntata del podcast “Tintoria” è prevista in diffusione dal 3 settembre alle 12:30 su tutte le piattaforme digitali. Proprio durante la conversazione a tutto campo con i conduttori Daniele Tinti e Stefano Rapone, l’intervistato Teo Teocoli ha condiviso diversi aneddoti sulla sua carriera da figura iconica della comicità e della televisione italiana.

Tra i vari temi trattati, il comico e attore milanese si è soffermato sulla lunga amicizia con Adriano Celentano, che sembra essere giunta al termine.

Teo Teocoli e Adriano Celentano sul palco di “Rockpolitik” nel 2005

Com’è nata l’amicizia fra Teocoli e Celentano

Teocoli era così ossessionato da Celentano da pedinarlo e appostarsi sotto casa sua. “Era il mio idolo assoluto” ha confessato il comico.

“Gli facevo il filo, andavo sempre sotto casa sua in via Gluck, lui faceva il militare e io avevo 14 anni” ha raccontato.

“Quando arrivava con la Giulietta diceva: ‘Eh ma tu sei sempre qui, è vero che mi assomigli però non devi venire qua tutte le sere. Dai, vieni su’. E mi ha portato su in via Gluck, in una casa di ringhiera. Lui disse alla mamma ‘Guarda questo ragazzo come mi somiglia’ e lei disse “eh, dal giorno alla notte”. Così diventai amico di Adriano, piano piano”.

Perché hanno chiuso i rapporti

Il racconto di Teocoli ha assunto poi toni più malinconici, quando ha raccontato la parabola discendente del loro rapporto: da semplice comparsa nella sua vita a esserne amico, addirittura diventando inseparabili. Poi tutto si è interrotto circa 5 anni fa.

“Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno” ha spiegato Teocoli. “Ha avuto una delusione artistica però, che c***o. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste”.

“In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto” ha poi aggiunto con una battuta amara. “Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica…un ‘Ciao ragazzi’».

A quel punto, dal palco di “Tintoria” si è levata una proposta tra il serio e il faceto: fungere da terreno di riconciliazione fra Teocoli e Celentano, con l’appello rivolto al cantante di rifarsi vivo con l’ex amico proprio nel seguitissimo podcast.