Teo Teocoli dalle liti con Adriano Celentano e Fabio Fazio alle serate: quanto guadagna per un "saluto"

Teo Teocoli festeggia 80 anni e si racconta. Dall’amicizia e dalle liti con Adriano Celentano fino alle serate che fa ora. Il famoso comico e imitatore svela anche di aver litigato con Fabio Fazio e che per questo non va più in tv.

Teo Teocoli fa 80 anni

Teo Teocoli ha compiuto 80 anni ieri, martedì 25 febbraio. E in una lunga intervista al Corriere della Sera ha raccontato come ha festeggiato il suo compleanno.

Un compleanno festeggiato “in balera con gli amici: abbiamo mangiato qualcosa, ma poca roba perché non ho tanti soldi”.

Tante le telefonate e gli auguri ricevuti, da Gerry Scotti a Paolo Maldini.

Il rapporto con Adriano Celentano

Nessuna chiamata però da Adriano Celentano, l’amico di una vita. Teocoli ha raccontato che non lo sente da ormai cinque anni.

“Una volta a Milano se uno non ti chiamava per un mese, gli telefonavi e gli dicevi: oh, ma sei morto?”. Una lite tra i due nata dallo show Adrian: “Quel programma l’ha distrutto, gli ha fatto male”.

Teocoli ha detto che Celentano gli manca “tantissimo”, “lo frequento da quando avevo 14 anni. È stato il più grande di tutti, oggi spero che sia felice”.

La lite con Fabio Fazio

Teo Teocoli ha rivelato che gli manca fare tv, anche perché oggi è più difficile, “va per gruppi”: il “tavolo di Fazio si è talmente allungato che tirano giù il muro e finiscono a Lambrate”.

E ha svelato di aver litigato con Fabio Fazio: “Mi han lasciato in uno sgabuzzino ad aspettare per tre ore senza farmi intervenire, quando sono uscito ho strillato un po’ a tutti”.

Anche a causa del suo brutto carattere: “Lo dicono tutti. Penso di essere il re del dettaglio e quindi invece di ragionare strillo subito”.

Quanto guadagna con le serate

Adesso Teo Teocoli fa delle serate, tante serate di “saluto”. “Quelle dove vai e chiedi: come state? vi divertite?”, ha spiegato.

“Te ne vai e ti danno mille euro. Uguale a 50 anni fa”.