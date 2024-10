Teo Teocoli "basito" per la risposta di Adriano Celentano lancia una frecciata a Claudia Mori: "Fa la padrona"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuova puntata nel botta e risposta tra Teo Teocoli e Adriano Celentano sulla fine della loro amicizia, durata cinquant’anni. Il comico torna a parlare dicendosi “basito” per la risposta data dal cantante. E lancia una frecciata a Claudia Mori, la moglie di Celentano, accusandola di avere delle responsabilità nella vicenda.

Teo Teocoli “basito” per la risposta di Adriano Celentano

In una intervista al Corriere della Sera Teo Teocoli torna a parlare della fine dei rapporti con Adriano Celentano, che non sente più da alcuni anni.

A partire dalla risposta data via social dal cantante alle sue preoccupazioni: “Se non rispondo è perché ti voglio bene!”, ha scritto Celentano su Instagram.

“Rimango basito – dice Teocoli – dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tante divertimenti insieme”.

“Non vedersi più per me è triste“, racconta Teo Teocoli, “proprio in questo periodo, proprio adesso che ci sono tanti problemi”.

Quattro anni fa l’ultimo incontro

Il comico spiega di aver rinunciato a tentare di chiamare al telefono Celentano: “Avrebbe dovuto farsi vivo lui. Mi dispiace. Improvvisamente, dopo una vita, il silenzio“.

Un’amicizia durata decenni, dopo il primo incontro a fine anni Cinquanta: “L’ho aspettato sotto casa sua a 14 anni”, “aveva già fatto successo”.

Teocoli svela che l’ultimo incontro con l’amico risale a quattro anni fa: “La tradizione del suo compleanno il giorno dell’Epifania era rimasta. Quella volta c’era anche Morandi. Poi ho telefonato 10mila volte, ma non mi ha mai risposto nessuno”.

Teo Teocoli contro Claudia Mori

Teo Teocoli sospetta che nell’allontanamento di Adriano Celentano abbia avuto un ruolo la moglie Claudia Mori.

Fonte foto: IPA

“Lei fa tutto – dice- è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto”.

Ma non solo: “Nonostante l’arrivo di Claudia, che ha scombussolato gli equilibri, per anni ci trovavamo comunque a casa a suonare, a cantare, a raccontare storie…”.

Secondo Teocoli un altro punto di rottura è stato il flop del programma Adrian, dove lui avrebbe dovuto interpretare Celentano stesso: “Una trasmissione disgraziata”.

“Mi disse: non devi fare l’imitazione, devi essere proprio Celentano. Voleva che fossi lui che presentava il film. Mi pareva una mezza truffa spacciarmi per lui – racconta – ma non mi andava di dirgli di no e gli risposi che se fossimo riusciti a farlo sarebbe stato un miracolo”.