Tentato stupro a Calenzano: violenta una ragazza in macchina e poi la insegue per strada: arrestato

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Una violenza prolungata, fermata solo dai carabinieri. È quanto successo a Calenzano, provincia di Firenze, a una ragazza che stava andando a visitare i parenti in paese. Un uomo di 39 anni l’ha fermata e ha tentato di violentarla prima in macchina e poi in strada.

L’inizio dell’aggressione

Durante la giornata di sabato 6 maggio una ragazza è stata aggredita per strada a Calenzano, in provincia di Firenze.

La donna stava andando a trovare alcuni parenti in paese con la propria auto, quando è stata fermata da un uomo con una scusa.

Fonte foto: Tuttocittà

Impaurita dalla situazione, si è immediatamente allontanata ma l’uomo ha preso la propria auto e le ha sbarrato la strada.

L’ha poi assalita, aprendo la portiera e entrando nella vettura di lei per poi tentare di avere un rapporto sessuale.

Dalla macchina alla strada: lo stupro di Calenzano

Durante la colluttazione la giovane è riuscita a liberarsi, fuggendo dalla macchina in strada.

Mentre scappava è riuscita a usare il cellulare per chiamare i suoi parenti che sono accorsi sul posto, avvisando a loro volta il 112 di quanto stesse accadendo.

L’uomo però l’ha inseguita e, una volta raggiunta, l’ha spinta a terra bloccandola. Ha quindi tentato nuovamente di violentarla mentre era a terra, ferita alla testa.

L’arrivo dei carabinieri e l’arresto dell’aggressore

A quel punto sono però arrivati i carabinieri di Campi di Bisenzio, allertati dalla chiamata al 112 dei parenti della vittima.

I militari hanno immediatamente bloccato l’uomo, che è poi stato identificato come un 39enne italiano residente a Prato.

Gli agenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trovato la ragazza in stato di shock, e l’hanno portata all’ospedale di Firenze.

Qui gli accertamenti dei medici hanno rilevato un trauma cranico e alcune abrasioni al ginocchio destro, risultati in una prognosi di tre giorni dopo la dimissione.

L’autore della violenza è stato arrestato e portato in caserma. Dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale.

L’aggressore è stato trasferito nel carcere Dogaia di Prato, in attesa che un giudice ne confermi il fermo.