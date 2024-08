Tentato omicidio a Joppolo Giancaxio vicino Agrigento, colpo di pistola dopo la lite: gravissimo 23enne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo la lite spunta la pistola. Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Agrigento dopo essere stato raggiunto e ferito da un colpo di pistola. Sul tentato omicidio, avvenuto a Joppolo Giancaxio, stanno indagando i carabinieri.

Tentato omicidio a Joppolo Giancaxio

Il grave episodio è avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto a Joppolo Giancaxio, piccolo comune in provincia di Agrigento.

Secondo quanto riporta Ansa, ci sarebbe stata una violenta lite tra giovani nei pressi di un locale in via Kennedy.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tentato omicidio a Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento

Durante il tafferuglio qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha sparato un colpo che raggiunto e ferito gravemente un ragazzo di 23 anni.

23enne in gravissime condizioni

Subito soccorso, il giovane è stato prima portato alla guardia medica, che ha subito allertato il 118.

Il 23enne è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Il giovane è stato colpito all’addome: secondo quanto emerso il proiettile sarebbe andato a conficcarsi in una vertebra, provocandogli una lesione alla spina dorsale.

Ricoverato in gravissime condizioni, non sarebbe in pericolo di vita ma rischia di restare paraplegico.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Agrigento, coordinati dalla procura.

Secondo quanto riporta il Quotidiano di Sicilia, i militari hanno portato in caserma diversi giovani che avrebbero preso parte o assistito alla lite, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Al momento l’autore del tentato omicidio non sarebbe stato ancora identificato.