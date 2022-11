Tentato femminicidio a Salerno, uomo ricopre la moglie 51enne di alcol e le dà fuoco: è in gravi condizioni

Tentato femminicidio a Salerno dove un uomo ha ricoperto la moglie 51enne di alcol, prima di darle fuoco. La donna è ricoverata all’ospedale “Cardarelli” di Napoli in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Cos’è successo

Il fatto sarebbe accaduto a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, nella nottata di lunedì 14 novembre.

La donna è stata portata prima all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno e poi trasferita al centro Grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli a causa della gravità delle ferite riportate.

Le indagini

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sul caso vige il massimo riserbo da parte di Carabinieri e procura di Salerno al cui vaglio è la posizione dell’uomo, 52 anni.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Battipaglia sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno.

Riscontrate ustioni di secondo e terzo grado

I medici hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado estese al dorso e all’arto superiore destro.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il Comune di Montecorvino Pugliano, luogo del tentato femminicidio

Montecorvino Pugliano è un comune italiano sparso di 11.055 anime della provincia di Salerno, in Campania. La sede comunale è collocata nella frazione di Santa Tecla.

Nel 2021 sono 119 le donne rimaste vittime di femminicidio, due in più rispetto all’anno precedente ma in calo rispetto al 2018, quando erano stati 141. Negli stessi quattro anni, invece, sono aumentati i cosiddetti ‘reati spia’: maltrattamenti, stalking e violenze sessuali.

I dati emergono dal report del Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno diffuso l’8 marzo 2022, Giornata internazionale della donna.