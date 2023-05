Tentata rapina per un Rolex a Roma nel quartiere Talenti, la vittima spara e allontana i malviventi

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

“Scene da far west”, così scrivono gli organi di stampa nel riportare la notizia di una tentata rapina a Roma. Due persone a bordo di uno scooter hanno accostato accanto ad un Suv sul quale – scrive ‘Repubblica’ – viaggiavano due fratelli. I rapinatori hanno tentato di strappare il Rolex dal polso del conducente, ma quest’ultimo è uscito dall’abitacolo e ha iniziato a sparare mettendo in fuga i malviventi. Nessun ferito, ma i carabinieri stanno indagando.

‘Repubblica’ scrive che l’episodio ha avuto luogo intorno alle 17:40 in via Ugo Ojetti, nella zona Talenti.

Due persone a bordo di uno scooter hanno affiancato un Suv all’interno del quale si trovavano due uomini che sono risultati fratelli. I rapinatori – scrive ‘Rai News’ – hanno sfondato il vetro dello sportello del conducente e hanno tentato di rubargli il Rolex che aveva al polso.

La vittima ha reagito, quindi, e ha estratto la pistola con la quale ha iniziato a sparare. I rapinatori si sono dunque dati alla fuga a piedi, abbandonando lo scooter sul quale stavano viaggiando.

Come scrive ‘Roma Today’, si è trattato di attimi di terrore.

L’episodio, infatti, ha avuto luogo nei pressi del bar ‘Zio d’America’ nel quale erano presenti diversi avventori per l’aperitivo.

Avventori che sono diventati testimoni con numerose chiamate al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roma Montesacro che si sono messi subito sulle tracce degli assalitori in fuga.

Soprattutto, scrive ‘Repubblica’, i militari stanno tentando di capire se i due fratelli trasportassero qualcosa che potesse essere il vero obiettivo dei rapinatori e se gli scooteristi stessero seguendo il Suv da prima.

La pistola usata dal conducente per mettere in fuga i rapinatori è risultata regolarmente denunciata, ma resta da capire il motivo per cui viaggiasse armato.

Il capogruppo Fdi al municipio di piazza Sempione Manuel Bartolomeo riferisce a ‘Roma Today’: “Come capogruppo di Fratelli d’Italia chiediamo un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine in una zona dove negli ultimi mesi si sono registrati scippi, rapine e aggressioni da parte di baby gang. Ancora una volta il territorio del III municipio Montesacro è triste protagonista di cronaca nera”.

‘Repubblica’ parla di “ennesima banda dei Rolex” per segnalare un nuovo caso di rapina con gli orologi di lusso come obiettivo. A Milano, ad esempio, recentemente un 68enne è stato derubato dal suo Rolex da una ragazza che lo ha avvicinato per proporgli un rapporto sessuale.