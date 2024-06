Tentata rapina alla banca Crédit Agricole di Vicenza, ladri scappano prima dell'arrivo della polizia

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Alcuni ladri hanno tentato di mettere a segno una rapina presso la sede della banca Crédit Agricole di Vicenza, nella zona ovest della città. Dalle prime ore del mattino di domenica 30 giugno, infatti, è scattato l’allarme per un presunto furto e la polizia ha circondato l’edificio per poi fare irruzione. All’interno, però, non sono stati trovati i malviventi che sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Rapina alla banca Crédit Agricole di Vicenza

Intorno alle 3 della mattina di domenica 30 giugno è scattato l’allarme per una possibile rapina alla banca Crédit Agricole di Vicenza.

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, che intorno alle 7.30 si è disposta intorno all’edificio di via Enrico Fermi dove si supponeva fosse ancora asserragliati i banditi.

Fonte foto: ANSA Le operazioni della polizia fuori dall’edificio di Vicenza

I ladri, secondo quanto emerso, sarebbero riusciti a entrare all’interno della banca attraverso un buco nel muro del garage.

Irruzione della polizia

Sul posto, come detto, attorno alle 7.30 sono accorse numerose volanti della polizia. Dopo aver circondato l’edificio, gli agenti hanno fatto irruzione nella sede della banca Crédit Agricole di Vicenza alla ricerca dell’eventuale presenza dei banditi.

I poliziotti del reparto di pronto intervento sono entrati dal piano interrato, procedendo verso la parte alta dell’edificio in cui si pensava fossero asserragliati i malviventi.

Gli agenti delle forze speciali hanno raggiunto il tetto della sede della banca con l’ausilio dei Vigili del Fuoco nello sfondamento di una parete.

I poliziotti, muniti di giubbotti antiproiettile, hanno controllato l’intero edificio. Ma nessuna traccia dei ladri.

Sul campo anche la polizia scientifica. Ora inizieranno le indagini con il vaglio dei filmati delle telecamere e l’analisi delle prove raccolte.

Ladri in fuga

I malviventi, infatti, sarebbero riusciti a fuggire prima dell’arrivo della polizia.

Secondo quanto emerso dal sopralluogo delle forze dell’ordine, i ladri avrebbero puntato prima un bancomat nel tentativo di portare via quanti più soldi possibili.

Non si sa se e quanto denaro siano riusciti a rubare alla sede della banca Crédit Agricole di Vicenza di via Fermi.

Traffico bloccato

L’intera area era stata interdetta al traffico per poter permettere alle forze dell’ordine di intervenire in seguito alla segnalazione di tentata rapina pervenuta nella mattina.

Terminato il blitz, gli agenti hanno provveduto a riaprire alcune strade chiuse.