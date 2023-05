Tenta di uccidere la compagna con un'ascia durante una lite a Tremezzina: arrestato un uomo di 47 anni

Ennesimo caso di violenza maschile sulle donne. Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia per aver colpito la compagna con un’ascia nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio a Tremezzina, in provincia di Como.

L’aggressione alla compagna

L’aggressore, Mauro Giudici, è un uomo di 47 anni residente a Meda, ma da qualche tempo abita a Tremezzina in località Lenno, in provincia di Como, Lombardia.

Nella notte tra sabato e domenica 21 maggio, sembra che lui e la compagna, una donna di 49 anni di Seveso con cui da tempo aveva una relazione, avessero litigato.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è avvenuta l’aggressione, a Tremezzina in provincia di Como

Giudici avrebbe allora impugnato un’ascia e con il manico in legno della stessa avrebbe colpito ripetutamente la donna.

Dopo aver ricevuto diversi colpi al volto e in altre parti del corpo, la donna sarebbe riuscita a fuggire in strada, ricoperta di sangue, e chiedere aiuto.

A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito la 49enne gridare in strada intorno alle 3 di notte. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per soccorrere la donna e i carabinieri di Menaggio.

L’arresto dell’uomo

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo è stato ritrovato sotto effetto dell’alcol.

Gli agenti lo hanno immediatamente individuato come autore dell’aggressione, avendolo trovato con l’ascia con cui aveva aggredito la donna.

Giudici è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia e si trova adesso nel carcere di via Bassone, nell’attesa che la procura prosegua con le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Nel frattempo, l’arma utilizzata per l’aggressione è stata posta sotto sequestro.

Le condizioni della donna

La 49enne, invece, è stata subito trasportata all’ospedale Sant’Anna, ma la prognosi è ancora incerta.

La donna avrebbe riportato diverse lesioni al volto, tra cui anche una frattura al naso, e altre ferite sparse lungo il corpo.

Non sembrerebbe comunque essere in pericolo di vita.

Aggressione analoga

Nella giornata di sabato 20 maggio, un’altra aggressione in famiglia è avvenuta nel barese.

Un uomo avrebbe accoltellato la moglie durante una lite avvenuta in casa, davanti agli occhi della figlia 16enne.

L’aggressore è stato fermato, mentre la donna è ricoverata in gravi condizioni.