Tenta di rapinare un discount di Trento con lo spray al peperoncino: 21enne incastrato dalle telecamere

Un giovane marocchino di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Trento per un tentativo di rapina con spray al peperoncino. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa presso un supermercato LIDL di via Brennero. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver esaminato le telecamere di sorveglianza, hanno identificato il responsabile.

Indagini e identificazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il giovane era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. L’esame delle banche dati ha rivelato che era destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Verona, che prevedeva l’aggravamento della misura cautelare a suo carico e l’applicazione della custodia cautelare in carcere per fatti avvenuti nella provincia scaligera.

Operazione della Squadra Mobile

Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso un’attività info-investigativa, hanno individuato le persone e i luoghi frequentati abitualmente dal giovane. Era stato notato in compagnia di alcuni connazionali, tra cui due individui coinvolti in disordini al mercato cittadino lo scorso giovedì, già condotti al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo. Gli accertamenti immediati hanno confermato l’identità del ricercato, che è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Trento.

Fonte foto: IPA