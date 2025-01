Tenta di accoltellare un carabiniere a Pisa, arrestato uomo con passamontagna dopo la colluttazione

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si aggirava tra le strade di Pisa con indosso un passamontagna e un coltello, con il quale ha provato a colpire il carabiniere che cercava di fermarlo. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato di accoltellare uno dei militare dell’Arma con cui ha avuto una colluttazione, dopo aver cercato la fuga.

L’episodio a Pisa

Il tentato omicidio ai danni del carabinieri si è verificato intorno alle 5.20 della notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio, nella frazione di Pisa di Porta a mare.

Come ricostruito da La Nazione, l’uomo è stato avvistato su via II Settembre dalla pattuglia dei carabinieri, con il volto coperto da un passamontagna nero e un coltello in mano. Immediato l’alt ordinato dai militari dell’Arma all’individuo, che ha però cercato di scappare a piedi.

La zona di Pisa dove è avvenuto il tentato accoltellamento ai danni del carabiniere

Il tentativo di accoltellamento sul carabiniere

L’uomo è stato raggiunto dei carabinieri dopo un breve inseguimento, ma ha opposto resistenza scagliandosi con ferocia contro uno dei carabinieri: durante la violenta colluttazione il sospettato ha cercato di accoltellare uno dei due militari, colpo che grazie ai riflessi dell’ufficiale non è andato a segno.

La lama dell’aggressore ha soltanto tagliato il giaccone, senza provocare lesioni al carabiniere. A rimanere lievemente ferito il collega, che nei momenti concitati dell’arresto ha riportato dei traumi alla spalla e al ginocchio.

Durante la perquisizione, sull’aggressore sono stati trovati e sequestrati quattro smartphone, il manico del coltello, il nastro adesivo e una modica quantità di cocaina e hashish. Secondo le prime ipotesi, suggerite dal passamontagna indossato, gli investigatori presumono che il soggetto avesse l’intenzione di compiere furti in abitazione.

Gli accoltellamenti di Capodanno a Rimini

Il tentato omicidio ai danni di un carabiniere a Pisa arriva a qualche giorno di distanza dall’accoltellamento di capodanno vicino Rimini: nella notte tra del 31 dicembre, nel comune di Villa Verrucchio, un cittadino egiziano ha ferito 5 persone prima di tentare di colpire uno dei militari dell’Arma intervenuti a fermarlo.

Il maresciallo, elogiato da Giorgia Meloni in conferenza stampa, ha reagito aprendo il fuoco contro l’aggressore e uccidendolo.