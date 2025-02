Tensione tra Marino Bartoletti e Selvaggia Lucarelli, pronta la querela: "Insultato", "Che imbarazzo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alta tensione tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti dopo l’acceso botta e risposta sui social su Simone Cristicchi a Sanremo 2025. Ci sono nuovi sviluppi, il giornalista pare intenzionato a querelare la giudice di Ballando con le stelle per gli insulti ricevuti via social durante la puntata sanremese di Domenica In.

Marino Bartoletti pronto a querelare Selvaggia Lucarelli

Dopo lo scontro a distanza avvenuto nella domenica seguente la fine del Festival di Sanremo 2025, Marino Bartoletti sembra pronto alla querela nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

A farlo sapere è la stessa giornalista, che sulle storie su Instagram posta alcuni screen di commenti in cui Bartoletti parla della vicenda mostrando l’intenzione di querelarla.

“Si dà il caso che la verità sia la mia. E infatti querelerò questa signora per gli insulti che mi ha rivolto”, scrive Bartoletti su Instagram rispondendo a un utente.

“Umiliarla no, ma probabilmente querelarla sì. Così rifletterà su quello che si è permessa di scrivere su di me. Non tutto può restare impunito”, scrive ancora il giornalista in un altro commento.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli posta anche un altro screen in cui Bartoletti si dice d’accordo con un utente che scrive “a volte fare un passo indietro e chiedere scusa sarebbe opportuno”.

“Quello che penso anch’io”, risponde Bartoletti. “Infatti sto aspettando. Ma non ci conto molto”.

E Lucarelli commenta così: “Adesso è lui che vuole le mie scuse. Un esempio meraviglioso di gaslighting“.

Cosa è successo a Domenica In dopo Sanremo

Tutto è nato domenica 16 febbraio durante la puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo 2025.

Quando Marino Bartoletti presente all’Ariston ha fatto i complimenti a Simone Cristicchi e ha lanciato una frecciata a chi, come Selvaggia Lucarelli, aveva invece criticato la canzone, parlando di “qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale” che “ha scritto delle cose che hanno profondamente ferito”.

Sentita tirata in ballo, Lucarelli ha risposto così sui social: “Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica”.

Lo scontro è poi proseguito sui social. “Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila”, ha scritto Bartoletti.

“Apprezzo comunque la sua autocritica quando scrive di ‘giornalisti che passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva l’esercizio della critica'”.

Lucarelli ha replicato attaccando Bartoletti per la sua “pochezza” e per le sue modalità “passivo-aggressive”, dando del “poveretto” al giornalista.