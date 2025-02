Tensione tra Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli in studio, tirata in ballo Adriana Volpe: "Sai com'è andata"

Reunion dello storico cast de I Fatti Vostri. Nello studio de La volta buona (Rai 1) si sono ritrovati Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Nel corso dell’ospitata non sono mancati momenti di tensione tra Cirillo e Magalli, con il primo che ha criticato alcuni atteggiamenti del secondo. A far da pompiere ci ha pensato la conduttrice trentina che ha invitato tutti a guardare avanti e a non restare focalizzati sul passato.

I Fatti Vostri, reunion: frizioni tra Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli

Era dal 2017 che Cirillo, Magalli e Volpe non si ritrovavano assieme in uno studio televisivo. Nella puntata del 7 febbraio de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo, i tre si sono riuniti.

Qualche frizione si è manifestata quando Cirillo ha parlato del rapporto umano e professionale intrecciato con Magalli: “Fuori da via Teulada è un grande amico, ma dentro ha un carattere di mer*a!”.

Fonte foto: ANSA Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo

Il cantante, senza usare mezzi termini, ha poi confermato che gli ultimi anni vissuti da lui e Adriana Volpe a I Fatti Vostri non sono stati semplici in quanto in studio non si respirava un atmosfera serena.

“Abbiamo condiviso tanti bei momenti, ma anche situazioni difficili… Negli ultimi anni quando si entrava in studio non c’era più il clima; le cose non andavano come dovevano andare”, ha narrato Cirillo.

“Perché non c’era più il clima? Le tensioni tra me e Adriana Volpe si riflettevano anche sul resto…”, ha ammesso Magalli che, come è noto, è anche stato trascinato in tribunale dalla collega con la quale, però, oggi, si è riappacificato.

Cirillo: “Cosa non ho perdonato a Magalli”

Marcello Cirillo ha poi attaccato Magalli in merito all’atteggiamento avuto nel 2017, ossia l’ultimo anno in cui lui e Adriana Volpe hanno condotto I Fatti Vostri.

“C’è una cosa che non ho subito perdonato a Giancarlo, ovvero che l’amico ad un certo punto è passato in secondo piano”, ha dichiarato Cirillo che ha aggiunto: “Avrei preferito che fosse lui a dirmi: ‘Da settembre non ci sarai più’. Invece l’ha fatto qualcun altro…”.

Magalli ha tentato di abbozzare una difesa e di discolparsi. “No, tu sai bene come sono andate le cose; avevi deciso che non volevi più lavorare con Adriana Volpe ed hai fatto a meno anche di me”, ha chiosato in modo convinto Cirillo.

L’intervento distensivo di Adriana Volpe

“Ma ragazzi, posso dire una cosa? Scordiamoci il passato, andiamo avanti!”. Così Adriana Volpe, con tono confortante e distensivo.

La conduttrice ha infine invitato i due colleghi a non rimanere impantanati in diatribe di anni fa.