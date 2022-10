Tensione tra Grecia e Turchia, fiato sospeso per le isole del Mar Egeo: la minaccia di Erdogan

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

I rapporti sempre più tesi tra Turchia e Grecia riaccendono la tensione nel Mediterraneo orientale, dove i due Paesi Nato si contendono sovranità e diritti di esplorazione. Secondo Ankara, Atene avrebbe schierato alcune navi militari al largo delle isole del Mar Egeo, che stando a quanto stabilito dai trattati internazionali dovrebbero restare smilitarizzate. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ammonito il governo greco, ma le reazioni non si sono fatte attendere.

L’accusa della Turchia alla Grecia

Non è ancora chiaro se le accuse della Turchia nei confronti della Grecia si basano su fatti realmente accaduti. Ad oggi l’esecutivo di Atene le ha definite “bugie”.

Nei giorni scorsi l’agenzia di stampa ‘Anadolu’, citando fonti militari e affermando di essere in possesso di un filmato, aveva diffuso la notizia di due navi corazzate schierate sulle isole di Lesbo e Samo.

Nel dettaglio, nel Mar Egeo i due mezzi marittimi avrebbero trasportato circa 50 veicoli tattici tra le giornate comprese fra il 18 e il 21 settembre. Secondo Ankara la Grecia li avrebbe ricevuti dagli Stati Uniti.

Poche settimane fa il ministero della difesa turco aveva già mosso altre accuse verso Atene, denunciando la violazione del suo spazio aereo da parte di velivoli greci.

La minaccia di Erdogan

In merito alla delicata vicenda il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha subito invitato il governo greco a smetterla di provocare, sottolineando che la pazienza ha un limite.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan a New York in occasione del 77esimo Dibattito Generale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

“Sappiamo a che gioco stanno giocando e sappiamo chi c’è dietro” ha dichiarato il ‘sultano’. “Se la Grecia se vuole evitare un disastro per il proprio popolo – ha avvertito – segua il mio consiglio ed eviti certi comportamenti“.

Secondo il presidente turco “armare le isole del Mediterraneo è poco intelligente e non rientra nei rapporti tra due alleati”. “Nessuno ama le provocazioni”, ha evidenziato, precisando che saranno utilizzati “tutti i mezzi disponibili ove necessario”.

Le reazioni

La speranza del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è che si possa presto tornare sulla via del dialogo.

Come riportato dal quotidiano ‘Ekathimerini’, ha dichiarato: “La Turchia continua in modo monotono con le sue bugie e minacce, ma è da sola in questo gioco. Non stanno solo andando contro la Grecia, hanno l’Europa nella sua interezza e i nostri alleati alla Nato con cui fare i conti”.

E la diplomazia internazionale si è infatti subito schierata al fianco della Grecia, come confermato dalla ministra degli Esteri francese Catherine Colonna durante la sua recente visita ad Atene.

Sulla questione si è espressa anche la Casa Bianca, che ha definito “inutili” le minacce di Erdogan e ha precisato che la sovranità greca sule isole del Mar Egeo “non è in discussione”.