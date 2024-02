Tensione Meloni-Salvini dopo le elezioni in Sardegna: accusa di tradimento, premier infuriata con la Lega

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Emergono importanti retroscena sulle elezioni in Sardegna che hanno visto Alessandra Todde trionfare per la sinistra, col risultato delle urne che potrebbe avere importanti strascichi sul governo e sul rapporto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Come riferito da Corriere della Sera e La Repubblica, infatti, tra la premier e il ministro ci sarebbe stato uno scontro nelle ore d’attesa per il risultato.

Meloni-Salvini, tensioni dopo il voto in Sardegna

La rincorsa e poi il sorpasso di Todde su Paolo Truzzu è un duro colpo da digerire per il centrodestra, soprattutto per Meloni e Fratelli d’Italia. Truzzu, infatti, era il candidato fortemente voluto da FdI, che si ritrova a essere il partito sconfitto nella tornata elettorale sarda.

Sorpassati nell’isola dal Pd, gli azzurri si leccano le ferite e la premier, nonché leader del gruppo, ha subito voluto incontrare i suoi vice Tajani e Salvini a pranzo per restare uniti. Nelle ore che hanno preceduto la disfatta, riferisce il Corriere, i tre si sarebbero riuniti attorno a un tavolo per cercare di non farsi “dispetti”.

Un tentativo, quello di Meloni, di tenere unito il centrodestra che però, già dalle ore precedenti con la questione sul terzo mandato, potrebbe non portare ai frutti sperati.

Le voci sul tradimento

E come riferisce La Repubblica, la lotta interna nel centrodestra sarebbe ormai iniziata. Dopo l’incontro a tavola, infatti, è al Consiglio dei ministri del pomeriggio che sarebbero volate parole pesanti tra i componenti di Fratelli d’Italia e della Lega, con Fitto che avrebbe attaccato Salvini.

Ciò non bastasse, secondo quanto riferito da Il Messaggero in FdI ci sarebbe il sentore di un possibile tradimento messo in atto da qualcuno nella maggioranza, un tentativo di voltare le spalle per qualche sgarbo subito.

Una situazione che, sommata alle tensioni, vede Meloni infuriata con la Lega tanto da essere pronta a mettere la fiducia sul tanto discusso terzo mandato, in modo da impedire ai senatori del Carroccio di esprimersi.

Salvini abbandona il Cdm e salta gli impegni

E Salvini? Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non è di certo stato fermo a guardare e ascoltare la accuse. Secondo quanto trapela, in base alle ricostruzioni fatte dai quotidiani, il lunedì del vicepremier è stato tutt’altro che tranquillo.

Tra il pranzo e il Cdm, infatti, il leader leghista ha subito diverse raccomandazioni e attacchi, tanto da aver litigato anche con Fitto.

Repubblica racconta di uno scontro tra il leghista e il fedelissimo di Meloni, col leader del Carroccio che lo avrebbe accusato di aver finanziato alcune opere del Pnrr tagliando i progetti di ponti, strade e ferrovie.

E Salvini, furioso, ha lasciato il Cdm prima del tempo. In serata, atteso da Nicola Porro, ha poi deciso di annullare la partecipazione a “Quarta Repubblica”.

Lo scontro sulle candidature future

La Sardegna è l’ennesima conferma di una spaccatura in maggioranza, un rapporto che però dovrà essere sanato in tempo per ambire al successo alle prossime tornate elettorali. La prima in programma è quella in Abruzzo, dove correrà il meloniano Marsilio, poi toccherà alla Basilicata e alle comunali di Cagliari.

Ritorno alle urne, in attesa delle Europee, che richiederà un summit tra Meloni, Salvini e Tajani per fare cerchio sui candidati. Ma la tensione resta altissima.