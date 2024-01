Tensione dopo il derby Lazio-Roma: tifoso accoltellato a Prati, scontri con la polizia a Ponte Milvio

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Notte di tensione nella Capitale, dove dopo il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma sono andati in scena diversi scontri tra le tifoserie nelle zone antistanti lo stadio Olimpico e non solo. Un tifoso giallorosso è stato accoltellato in un pub a Prati e verserebbe in gravi condizioni.

Tifoso accoltellato dopo il derby Lazio-Roma

La stracittadina della Capitale, purtroppo, non è un match come gli altri. Le tifoserie spesso arrivano al contatto e nella serata di mercoledì 10 gennaio, poco prima il fischio d’inizio della gara e nelle ore successive al termine della partita non sono mancati gli scontri.

Dopo il fischio finale, infatti, è salita la tensione in città, con diversi tifosi che si sono scontrati fuori dallo stadio Olimpico. Nella tarda serata, nello specifico, in un pub del quartiere Prati un piccolo gruppo di tifosi, pare della Lazio, coi volti celati e armati di bastoni hanno fatto irruzione nel locale accoltellando un giovane.

A essere raggiunto dai fendenti è stato un tifoso giallorosso, immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Il giovane, colpito in pieno petto, sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Scontri a Ponte Milvio al termine del match

Ma non è di certo finita qui, perché in zona Ponte Milvio si è rischiato il contatto tra tifosi della Roma e quelli della Lazio. Secondo quanto si apprende, un gruppo di 200 supporter giallorossi avrebbero tentato di aggredire quelli biancocelesti che si trovavano in zona per festeggiare il passaggio del turno di Coppa Italia.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, bersagliate con lanci di oggetti di ogni tipo, dai petardi ai sassi, ma anche mazze, pietre e bottiglie. I supporter sono stati dispersi con delle cariche e tre sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio.

Fonte foto: ANSA Prima del derby tra Lazio e Roma un gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano

Tensione e saluto romano dei laziali

Non solo scontri post gara, ma attimi di tensione anche prima del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Prima di mettere piede sugli spalti, infatti, erano comparsi alcuni saluti romani da parte di un gruppo di biancocelesti durante il consueto raduno a Ponte Milvio prima di entrare in Curva Nord.

Oltre al gesto, è stata intonata qualche strofa di “Avanti ragazzi di Buda”, una canzone scritta da Pier Francesco Pingitore nel ‘66 a dieci anni dalla repressione sovietica della rivolta ungherese, con i tifosi che hanno cantato: “Nascosta tra i libri di scuola anch’io porterò una pistola”