Temporali e grandine sul Ponte del 25 aprile prima dell'anticiclone: le previsioni meteo fino al 1° maggio

Arriva il caldo. L’anticiclone africano, sin qui silente, dopo il Ponte del 25 aprile – contraddistinto da temporali e grandine in alcune zone – inizierà a farsi sentire. Una bolla di aria calda, in arrivo dal Sahara, salirà fino ad avvolgere l’Italia: già da giovedì 27, infatti, sul Mediterraneo si supereranno i 30 gradi. In Spagna, si sfioreranno addirittura i 37 gradi. Da noi, invece, sole praticamente ovunque, ad accezione di qualche nuvola su alcune regioni. Ecco le previsioni fino al weekend.

Allerta gialla in Lombardia

La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in Lombardia per la giornata di lunedì 24 aprile (qui il bollettino di criticità).

Infine, una “ordinaria criticità per rischio idrogeologico” in:

Valchiavenna;

Laghi e Prealpi varesine;

Lario e Prealpi occidentali.

📅Lunedì #24aprile

🔔🟡 #allertaGIALLA per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia

Il meteo della settimana, dal Ponte del 25 aprile al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 24 aprile

Nord: al mattino rovesci e temporali anche forti e con grandine su est Lombardia, Triveneto, Emilia orientale e Romagna; dal pomeriggio migliora da ovest. Temperature in calo al Nordest, massime tra 17 e 22 gradi;

al mattino rovesci e temporali anche forti e con grandine su est Lombardia, Triveneto, Emilia orientale e Romagna; dal pomeriggio migliora da ovest. Temperature in calo al Nordest, massime tra 17 e 22 gradi; Centro: rovesci e temporali anche forti in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico. Migliora la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi;

rovesci e temporali anche forti in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico. Migliora la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi; Sud: variabilità con qualche pioggia tra Molise, Campania e alta Puglia; parziali schiarite altrove. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24 gradi.

Martedì 25 aprile

Nord: instabile con rovesci sparsi e locali temporali su Alpi, Prealpi centro-orientali, Triveneto, Emilia Romagna in attenuazione entro sera. Più sole a ovest. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi;

instabile con rovesci sparsi e locali temporali su Alpi, Prealpi centro-orientali, Triveneto, Emilia Romagna in attenuazione entro sera. Più sole a ovest. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi; Centro: transito di piovaschi e locali temporali su interne tirreniche, appennino e regioni adriatiche entro sera. Temperature in diminuzione, massime tra 17 e 21 gradi;

transito di piovaschi e locali temporali su interne tirreniche, appennino e regioni adriatiche entro sera. Temperature in diminuzione, massime tra 17 e 21 gradi; Sud: variabilità e qualche isolato piovasco tra Campania, Molise e alta Puglia. Più sole altrove. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 21 gradi.

Mercoledì 26 aprile

Nord: tempo stabile e soleggiato con qualche innocua velatura o stratificazione in transito nell’arco della giornata, specie sulle Alpi. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23 gradi;

Centro: tempo in prevalenza stabile e soleggiato pur con qualche annuvolamento pomeridiano o serale innocuo tra l’Appennino e l’Adriatico. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 23 gradi;

Sud: residua variabilità sul basso Tirreno con qualche isolato piovasco in Calabria, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 17 e 22 gradi.

Giovedì 27 aprile

Nord – Al nord ovest : sereno sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : sereno sulla laguna veneta e in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti;

: sereno sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : sereno sulla laguna veneta e in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : sereno sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso;

– : sereno sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e su quella lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Cagliaritano e su interne sarde, sereno altrove.

Venerdì 28 aprile

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite;

: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite.

Previsioni per il Ponte del 1° maggio

Per quel che riguarda il Ponte del 1° maggio, invece, i 30 gradi si potranno raggiungere sabato 29 aprile sulla Sardegna, con temperature via via più alte fino al weekend.

Proprio durante il Ponte, però, potrebbero farsi strada correnti più fredde di matrice atlantica, col rischio di portare sull’Italia rovesci, temporali e calo termico.