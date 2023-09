Temporale si abbatte sul lago di Como, chiusa la strada Lariana per una frana a Blevio, danni anche a Dongo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Torna il maltempo nel Nord Italia. Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di lunedì sulla Lombardia occidentale. Una frana ha bloccato la strada Lariana, all’altezza del comune di Blevio, nel Comasco.

Maltempo nel Nord Italia

Dopo un lungo periodo di caldo anomalo che ha caratterizzato gli ultimi giorni dell’estate, torna il maltempo nelle regioni settentrionali del nostro Paese, in particolare sulla Lombardia occidentale.

Nel pomeriggio di lunedì 18 settembre un violento temporale si è abbattuto su Milano, con vento, pioggia e in alcuni casi anche grandine. I due fiumi che lambiscono la città, il Lambro e il Seveso, sono sotto osservazione.

Fonte foto: Tuttocittà Blevio, il comune dove è avvenuta la frana

Oltre a numerose chiamate al centralino dei vigili del fuoco, si registrano già alcuni allagamenti e danni agli edifici. In particolare la discoteca Alcatraz, nella zona settentrionale del capoluogo lombardo, ha perso una parte della propria copertura esterna.

Frana a Blevio, strada bloccata

Anche in provincia di Como il maltempo ha causato disagi e danni per tutto il pomeriggio. In particolare la situazione ha iniziato ad aggravarsi attorno alle 17:00, quando i temporali si sono intensificati.

I danni più evidenti sono stati registrati nel comune di Blevio, già colpito dall’ultima ondata di maltempo che si era abbattuta sulla zona circostante il lago di Como, come riportato dal sito di informazione locale ‘Como Today’.

Qui la ex strada statale Lariana (oggi provinciale 583), che collega Como e Lecco passando per il litorale del Triangolo Lariano, a sud del lago di Como, è stata interrotta da una frana. Le operazioni di rimozione dei detriti dalle carreggiate sono cominciate immediatamente, ma il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni fino alle 21:25.

Problemi anche a Dongo

I problemi causati dal maltempo non hanno riguardato però soltanto il comune di Blevio. Su tutto il bacino del lago di Como sono caduti oltre 79 millimetri di pioggia in poche ore a causa dei forti temporali che hanno interessato l’area.

Tra i comuni più interessati dalle piogge anche Dongo, dove ci sarebbero stati degli smottamenti, e Mozzate. I vigili del fuoco sono all’opera nell’intero territorio per rispondere alle chiamate della popolazione.