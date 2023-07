Temporale e grandine su Milano, allerta meteo arancione: vento forte e tetti scoperchiati, chiusa la metro M2

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Forti raffiche di vento e pioggia intensa su Milano dove il cielo si è oscurato improvvisamente in pochi secondi. L’acquazzone è durato pochi minuti, ma nonostante questo i vigili del fuoco hanno ricevute numerose chiamate e sono intervenuti in particolare nell’hinterland della zona ovest, per la caduta di alberi e tetti scoperchiati. Chiuso un tratto della metro M2 per diversi alberi caduti.

Chiusa la metro M2

Il temporale improvviso che si è scatenato su Milano ha portato alla chiusura di un tratto della linea M2 della metropolitana tra Vimodrone e Cernusco a causa degli alberi caduti.

Le piante, infatti, hanno danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi di Atm, azienda del trasporto milanese.

Fonte foto: ANSA Linea M2 della metropolitana a Milano

Dopo la rimozione dei rami sui binari portati dal vento sono state riaperte tutte le stazioni della linea e i treni sono tornati a viaggiare per tutte le destinazioni.

Tangenziale bloccata

Su Twitter, un utente segnala diverse auto bloccate sotto una galleria per ripararsi dalla grandine sulla Tangenziale Nord.

Allerta meteo arancione in Lombardia

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta arancione, con rischio moderato, per possibili temporali nelle prossime 24 ore.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Bollino verde

Da lunedì 24 a mercoledì 26 luglio Milano sarà quantomeno risparmiata dall’afa.

Il Ministero della Salute, nel suo consueto bollettino sulle ondate di calore, la indica infatti tra le poche città con bollino verde, insieme a Verona, Torino, Genova e Brescia.

Ben 16 città, invece, avranno bollino rosso.

Danni per Trenord

Trenord annuncia “diversi danni all’infrastruttura a causa del maltempo” con numerosi problemi alla circolazione.

I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un “grave danno alla stazione di Monza”, spiega l’azienda.