Temporale e grandine su Bergamo, chicchi giganteschi: bomba d'acqua e vento fino a 135 km per il maltempo

Il maltempo sta provocando diversi danni nel Nord Italia, in particolare in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia. In quest’ultima regione una delle città più colpite è Bergamo.

La situazione maltempo a Bergamo

Nelle ultime due notti la provincia di Bergamo è stata interessata da forti raffiche di vento, bombe d’acqua e grandine.

I fenomeni, in alcuni casi anche violenti, hanno interessato l’intero territorio della Bergamasca, prima nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 e, dopo una breve pausa, anche nella notte tra mercoledì e giovedì, a partire dalla tarda serata del 12 luglio.

I danni causati dal maltempo a Bergamo

Sulla Bergamasca sono cadute delle vere e proprie bombe d’acqua, in particolare nelle zone della Val di Scalve e della Val Seriana. Molti i millimetri di pioggia scesi nel giro di pochi minuti, accompagnati da grandine e vento fino a 135 chilometri orari.

I vigili del fuoco, come riportato dall”Eco di Bergamo’, sono dovuti intervenire una trentina di volte solo per alberi pericolanti o caduti sulla strada. Tra Blello e Gerosa è stata chiusa una strada per la rimozione delle piante schiantate a terra.

Il maltempo nel resto della Lombardia

Già nella mattinata di mercoledì 12 luglio, i Vigili del Fuoco avevano fatto sapere di aver effettuato in Lombardia 100 interventi a Como, 50 a Lecco, 40 nelle città di Varese e Sondrio a causa del maltempo, tra tetti divelti, allagamenti e alberi caduti.

Maltempo anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia stanno lottando contro il maltempo: in un nuovo tweet pubblicato nella mattinata di giovedì 13 luglio, i Vigili del Fuoco hanno reso noto di aver effettuato 70 interventi per maltempo (forte pioggia e vento) a Treviso, 40 a Vicenza e Venezia.

Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, sono state oltre 350 le chiamate ricevute dalle sale operative del 115 per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni da vento e grandine in Veneto. Non si segnalano danni a persone.

Il dispositivo di soccorso è stato integrato con l’invio di squadre dei comandi di Verona, Rovigo e Padova presso il comando di Venezia, dove nel portogruarese è stata segnalata la maggiore criticità.

In Friuli Venezia Giulia, invece, come comunicato dagli stessi Vigili del Fuoco, sono stati 60 gli interventi in provincia di Udine e 50 a Pordenone. A Pieris, in provincia di Gorizia, sono stati tratti in salvo due campeggiatori.