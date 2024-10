Tempesta tropicale Trami nella Filippine, il video del fiume Cagayan in piena dopo la furia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La tempesta tropicale Trami ha devastato le Filippine. Dopo le prime ore, il bilancio è di almeno 24 morti, causati da alluvioni e frane nel Nord-Est del Paese.

Come sottolineato da LaPresse, per il secondo giorno consecutivo il Governo ha chiuso scuole e uffici in tutta l’isola di Luzon, ad eccezione di quelli necessari a contrastare il disastro: l’obiettivo, dopo le prime vittime, è quello di proteggere milioni di persone dalle conseguenze della tempesta.

La maggior parte dei 24 morti è deceduta per annegamento, in particolare nella regione di Bicol e nella vicina provincia di Quezon.

Le autorità, però, hanno anticipato che il bilancio è destinato a peggiorare man mano che le città e i villaggi isolati dalle inondazioni e le strade bloccate da frane e alberi abbattuti riusciranno a inviare segnalazioni.

Si teme infatti che ci siano altre persone morte annegate o sepolte dal fango.

Askanews aggiunge che nella città di Naga e nel comune di Nabua i soccorritori hanno utilizzato barche per raggiungere i residenti ancora bloccati sui tetti.

Dopo il passaggio della tempesta, le riprese aeree mostrano il fiume Cagayan in piena nel nord delle Filippine.