Tempesta solare cannibale annunciata dalla Nasa: tutti i rischi, dalla corrente elettrica a Gps e fibra ottica

Una forte tempesta solare “cannibale” colpirà la Terra nella giornata di venerdì 1° dicembre. Secondo le informazioni fornite dalla Nasa e dai grafici dello Space Weather Prediction Center (il centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmosferic Administration degli Stati Uniti), il fenomeno sarebbe la conseguenza di una potente eruzione solare di classe M9.8, esplosa lo scorso 29 novembre.

Un’espulsione di massa coronale (Cme) – la cosiddetta tempesta solare – è una espulsione di materiale dalla corona solare nell’eliosfera, osservata con un coronografo in luce bianca.

Le Cme sono spesso associate a brillamenti o a qualche altra forma di intensa attività solare, anche se non è ancora stata stabilita una chiara relazione tra questi eventi.

3 CMEs already inbound; now the addition of a 4th prompted SWPC forecasters to upgrade the 1 Dec Watch to a G3. This faster-moving CME will likely merge with upstream CMEs & arrive at Earth on 1 Dec UTC-day making G3 levels possible. Visit https://t.co/9n7phHb5ok for more info. pic.twitter.com/aiSMfDt2mU

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) November 29, 2023