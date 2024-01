Tempesta Isha sul Regno Unito, il video dell'aereo che fatica ad atterrare per il forte vento a Londra

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

La tempesta Isha sta colpendo duramente il Regno Unito con forti venti e pioggia. Migliaia di persone in Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Inghilterra nord-occidentale hanno trascorso ore senza corrente elettrica, mentre nel Northumberland sono state registrate nella giornata di lunedì 22 gennaio raffiche di 99 miglia orarie (159 km/h). Gravi i disagi registrate sul fronte del traffico aereo.

I disagi provocati dai forti venti

Su X è diventato virale un video di un aereo della compagnia British Airways che fatica ad atterrare all’aeroporto di Londra Heathrow.

British Airways ha confermato di aver dovuto “apportare modifiche agli orari a causa delle avverse condizioni meteorologiche nel Regno Unito e in Europa causate dalla tempesta Isha”.

Fonte foto: ANSA

Le persone attraversano il Millennium Bridge mentre i forti venti della tempesta Isha causano disagi in Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Problemi alla circolazione aerea

Il National Air Traffic Services (Nats) ha dichiarato all’agenzia di stampa PA nella giornata di lunedì 22 gennaio: “A causa delle condizioni meteorologiche avverse in tutto il Regno Unito, sono in atto restrizioni temporanee del traffico aereo. Restrizioni di questo tipo vengono applicate solo per mantenere la sicurezza”.

I nostri team, ha aggiunto, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, “stanno lavorando a stretto contatto con gli aeroporti e le compagnie aeree per ridurre al minimo i disagi. I passeggeri devono verificare lo stato del loro volo con la propria compagnia aerea“.

Un volo FinnAir ha effettuato nella giornata di domenica 21 gennaio un atterraggio difficile all’aeroporto di Heathrow insieme, così come accaduto a diversi voli British Airways. Il canale YouTube Big Jet TV ha mostrato un volo British Airways che ha dovuto abbandonare l’atterraggio a causa dell’intensificarsi dei venti.

Volo da Edimburgo a Bristol dirottato su Parigi

Un volo EasyJet da Edimburgo a Bristol domenica 21 gennaio è stato dirottato su Parigi, secondo quanto riportato dalla Bbc. Poiché si trattava di un viaggio interno, molti passeggeri avevano lasciato i passaporti a casa e hanno trascorso la notte bloccati nel terminal di Charles de Gaulle.

Un volo Tui in viaggio da Sharm El Sheikh all’aeroporto di Glasgow ha dichiarato un’emergenza a causa della Tempesta Isha ed è stato dirottato all’aeroporto di Manchester, mentre i vacanzieri che tornavano a casa da Tenerife su un volo Ryanair sono atterrati all’aeroporto di Colonia-Bonn in Germania dopo aver fallito l’atterraggio a Edimburgo. Circa 10.500 proprietà sono rimaste isolate per alcune nel nord della Scozia, con altre 12.000 proprietà senza elettricità nelle zone meridionali e centrali. In Irlanda, secondo gli ultimi dati, circa 235.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità per ore.