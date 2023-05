Tempesta di sabbia in Illinois provoca grave incidente in autostrada: maxi tamponamento, 6 morti e 30 feriti

È di almeno 6 morti e 30 feriti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto in Illinois, in America, in seguito alla tempesta di sabbia che ha coinvolto l’Interstate 55. La tempesta di polvere ha azzerato la visibilità e 60 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento che ha bloccato la strada e provocato un bilancio drammatico.

Secondo quanto riferito dai media americani, nelle ultime ore una violenta tempesta di sabbia ha spazzato via le pianure dell’Illinois provocando non pochi problemi alla circolazione. La polvere, trascinata dal forte vento, si è quindi depositata anche sulle strade e ha reso scarsa la visibilità su lunghi tratti.

E anche nell’Interstate 55 la visibilità era ridotta lunedì 1 maggio 2023 quando oltre 60 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento che ha provocato un bilancio drammatico. Secondo quanto emerge, infatti, sulla principale via di collegamento dello stato americano alcuni mezzi pesanti e diverse vetture si sono scontrate tra di loro dando vita a un tamponamento a catena che ha provocato numerose vittime.

Stando alle informazioni che giungono dall’Illinois, il bilancio è di 6 vittime e 30 feriti, anche se il quadro potrebbe peggiorare. Diversi, infatti, sono gli automobilisti ricoverati in gravi condizioni.

Intervistato dai media americani, il maggiore della polizia statale dell’Illinois Ryan Starrick ha fornito un quadro abbastanza chiaro delle condizioni che hanno portato al maxi incidente sull’Interstate 55.

Secondo il militare, infatti, i venti forti che hanno alzato terra e polvere dai campi hanno portato a una ridotta visibilità, prossima allo “zero“. La causa dell’incidente, dunque, è da ricondurre proprio alla tempesta di sabbia.

Interstate 55 in southern Sangamon and northern Montgomery counties remains closed in both directions because of numerous crashes caused by a dust storm, which has greatly reduced visibility. (photo via @wics_abc20) pic.twitter.com/rYbWKndJa6

— IDOT_Illinois (@IDOT_Illinois) May 1, 2023