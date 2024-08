Tempesta a Minorca nelle Baleari con decine di auto trascinate dalla corrente, persone salvate sui tetti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una violenta tempesta ha creato un’alluvione a Minorca: il maltempo ha messo in ginocchio le Isole Baleari, in Spagna. Le immagini che circolano sui social e nelle tv locali sono spaventose. Si vedono auto trascinate via dalla corrente e persone che, per salvarsi dalla marea, sono costrette a rifugiarsi sui tetti.

Tempesta a Minorca: Baleari sommerse da piogge torrenziali

Le forti piogge hanno colpito la zona a Ferragosto ma i disagi sono tuttora molto rilevanti, anche se la situazione è in miglioramento.

I siti specializzati parlano di oltre 200mm di acqua che si è riversata a Minorca e a El Mercadal, soprattutto, dove si registrano i maggiori danni.

Maltempo in Spagna: danni imponenti e immagine spaventose

Tante le persone che sono state salvate dagli elicotteri che, sorvolando sopra i tetti della città, sono riusciti a soccorrere quanti fossero stati messi in difficoltà dal maltempo.

Si registrano numerose aree allagate colpite da queste piogge torrenziali, alcuni fiumi esondati e diverse evacuazioni rese necessarie in tutta l’isola.

Le immagini raccontano di veri e propri corsi di fango che hanno invaso la città portando via con sé auto, segnali autostradali e finendo per lambire anche le finestre delle abitazioni.

Non solo Minorca, Baleari sotto scacco dalla tempesta

Non solo pioggia, un forte vento ha creato grossi danni anche nelle vicine Maiorca e Formentera. Le raffiche avrebbero raggiunto anche i 100km orari e distrutto alcune strutture turistiche. A Formentera una barca a vela si è schiantata sugli scogli, a bordo c’erano nove italiani che sono rimasti feriti.

Tutte le attrezzature in spiaggia sono state portate via e sono finite nel mare o tra le strade, mentre sono state segnalate diverse interruzioni di corrente.

Forti disagi anche nei collegamenti. Decine di voli in partenza e in arrivo verso le Baleari hanno subito cancellazioni o ritardi: sono stati oltre 50 quelli cancellati.

I precedenti: non è la prima alluvione

Dalla Spagna sottolineano come non si siano registrate vittime, nonostante queste località siano piene di turisti in questo periodo dell’anno.

Non si tratta inoltre della prima alluvione che colpisce Minorca.

Solo un anno fa, il 28 agosto 2023, la situazione fu simile. Una tempesta di vento, pioggia e grandine colpì queste zone, provocando feriti, scontri fra imbarcazioni e la cancellazione dei voli aerei.