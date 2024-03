Teatro alla Scala sul palco compare la scritta “Cessate il fuoco”, applausi in sala: non è la prima volta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Poco prima dell’inizio dello spettacolo “Madina”, balletto previsto per la serata, sul palco del Teatro alla Scala è comparsa la scritta “Cessate il fuoco”, con chiaro riferimento agli accadimenti in Palestina. Mentre tecnici e musicisti salivano sul palco, alle loro spalle il sipario si è aperto per mostrare la scritta sull’enorme striscione preparato. In sala è scoppiato un applauso. Non è la prima volta che il Teatro alla Scala prende posizione in merito ai conflitti in corso.

“Cessate il fuoco”

Dal palco del Teatro alla Scala di Milano si è levato un messaggio di pace. La scritta, a caratteri cubitali, è stata mostrata prima dello spettacolo. Quando tecnici, musicisti e artisti sono saliti sul palco, dietro di loro il sipario si è aperto per mostrare la scritta “Cessate il fuoco”. Il riferimento è alla crisi in corso in Medio Oriente, in particolare nella Striscia di Gaza (come il massacro della farina che ha ucciso oltre 100 persone).

Non viene meno il messaggio universale di pace, che nella serata acquisisce un significato ancora più profondo. Infatti la scritta è stata mostrata prima dell’opera-balletto Madina di Fabio Vacchi, che racconta la storia di una ragazza cecena che sceglie di non far esplodere la cintura esplosiva che porta in vita.

Gesto applaudito dal pubblico

L’enorme striscione e la presenza sul palco di tutti gli artisti in scena e dietro le scene (come i tecnici e i musicisti) hanno lasciato il segno. L’iniziativa, promossa dalle maestranze della Scala, ha trovato il sostegno del Sovrintendente Dominique Meyer e di tutti gli artisti in scena, tra cui Roberto Bolle e Antonella Albano.

Il pubblico ha reagito con commozione. Un lungo e caloroso applauso ha accompagnato il sipario in apertura e chiusura, mentre alcuni commenti di supporto si sono alzati per arrivare al palco.

Non è la prima volta

Il Teatro alla Scala non è la prima volta che si posiziona contro la guerra. A pochi mesi dallo scoppio della guerra di invasione in Ucraina, il direttore musicale del teatro aveva diretto il Concerto per la Pace. Era il 4 aprile 2022 e gli artisti si erano mobilitati per chiedere la pace.

A commento dell’evento, gli organizzatori aveva detto che lo spettacolo andò in scena interpretando un auspicio unanime. L’obiettivo era raccogliere fondi per il sostegno della popolazione colpita dagli eventi bellici in Ucraina.