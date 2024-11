Taylor Fritz e il tentativo di rapina a Londra, il tennista Usa si difende con la racchetta e accusa Airbnb

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Attimi di paura per Taylor Fritz. Il tennista americano è stato protagonista di una disavventura a Londra assieme alla fidanzata Morgan Riddle: i due sono stati svegliati nella notte per il tentativo, presumibilmente da parte di un ladro, di entrare nell’appartamento in cui alloggiavano e Fritz nel tentativo di difendersi ha preso in mano la racchetta.

Taylor Fritz e il tentativo di rapina a Londra

Prima di volare a Torino per le Atp Finals, il tennista americano Taylor Fritz e la compagna, l’influencer e modella Morgan Riddle, hanno trascorso alcuni giorni di relax a Londra.

Durante il loro soggiorno nelle capitale inglese i due hanno però subito un tentativo di rapina nell’appartamento Airbnb in cui stavano.

Fonte foto: ANSA Taylor Fritz con la compagna Morgan Riddle

A raccontare la vicenda è stata la stessa Riddle, molto nota sui social, attraverso diverse stories pubblicate su Instagram.

Il racconto della compagna Morgan Riddle

Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre delle persone hanno tentato di entrare nell’appartamento, gettando nel panico la coppia.

I due sono stati svegliati nel cuore nella notte da “qualcuno che cercava di inserire il codice e forzare la porta d’ingresso”, racconta Morgan Riddle.

Per cercare di difendersi Taylor Fritz, tennista numero 6 al mondo sconfitto da Jannik Sinner nella finale degli Us Open, ha impugnato una racchetta.

Alla fine però non c’è stato bisogno di utilizzarla, dato che i ladri sono andati via, presumibilmente dopo aver sentito i rumori provenienti dall’appartamento.

L’accusa ad Airbnb

Dopo la disavventura in Gran Bretagna Morgan Riddle si è poi sfogata contro Airbnb, invitando i suoi followers a fare molta attenzione.

“Airbnb è molto pericoloso. Gli appartamenti – ha detto – sono intenzionalmente presi di mira in molte città. Le case sono belle per soggiorni più lunghi, ma per favore, soggiornate in un hotel, soprattutto se viaggiate da soli o solo con ragazze”.

“Ho giurato che non ci sarei mai più stata dopo le mie esperienze passate e chiaramente non ho imparato la lezione”.

Un portavoce della piattaforma ha poi replicato così a Fox News: “Prendiamo sul serio segnalazioni come questa e stiamo indagando attivamente su questo incidente”.

“Siamo grati di sapere che Morgan e Taylor sono al sicuro e li abbiamo contattati per fornire un rimborso completo e ulteriore assistenza, in particolare in termini di nuova prenotazione”.