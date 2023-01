Tatuaggio negli occhi con inchiostro sbagliato: modella resta cieca, solo una multa per il tatuatore

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Voleva un look forse più trasgressivo, o forse seguire un trend per accontentare il suo gremito pubblico di followers che la seguono sui social.

Fatto sta che da quando nel 2017 la modella polacca Aleksandra Sadowska ha deciso di farsi tatuare di nero i suoi bulbi oculari, la sua vita è drasticamente cambiata.

Il tatuaggio negli occhi di Aleksandra

Nel 2017 Aleksandra Sadowska, 21enne modella polacca, si è fatta tatuare di nero i bulbi oculari, una procedura resa nota in Polonia dal noto rapper Popek.

Un tatuatore che “pesca” l’inchiostro nero

Aleksandra aveva trovato online uno studio di Varsavia che effettuava questo particolare intervento estetico.

Come riferito dalla stessa modella in alcune interviste dell’epoca, il tatuatore, chiamato in tribunale Piotr A, “aveva dozzine di tali procedure nel suo portfolio. Almeno questo è quello che ha detto”.

Le complicazioni mediche

Subito dopo il tatuaggio però, Aleksandra ha sviluppato un glaucoma, seguito in poco tempo da una cataratta avanzata. La ragazza si è sottoposta a tre operazioni, nessuna delle quali ha portato grandi miglioramenti.

E così alla fine ha perso un occhio, che è stato sostituito da un impianto, ed è diventata quasi totalmente cieca dall’altro, con il quale riesce solo a percepire della luce.

Nel maggio 2018 ha deciso di raccontare la sua storia al programma “Alarm” di TVP1, spiegando come il tatuatore avesse millantato di aver già effettuato decine di tatuaggi simili.

Come se non bastasse, dopo averle danneggiato gli occhi, l’uomo si è anche spacciato per medico, consigliando alla ragazza i medicinali da prendere. Quando però l’irreparabile danno è diventato evidente, il tatuatore è stato denunciato.

Il processo e la condanna

Durante il processo, portato avanti da giudici del tribunale polacco di Wroclaw, si è scoperto che Piotr A fosse privo di alcune competenze in materia di tatuaggi negli occhi, al punto da aver usato il normale inchiostro che si usa sulla pelle e un ago non approvato per le procedure sugli occhi.

Gli avvocati di Aleksandra hanno detto ai media locali: “Ci sono prove evidenti che il tatuatore non sapeva come eseguire una procedura così delicata, eppure ha deciso di eseguirlo, il che ha causato questa tragedia”.

E ora, dopo oltre cinque anni, il tatuatore è stato condannato a pagare una multa di 150mila zloty polacchi, equivalenti a circa 32mila euro. Ma per l’avvocato la cifra del risarcimento è troppo esigua ed equivale a una beffa, motivo per il quale valuterà “la possibilità di presentare ricorso”.

Nel frattempo Aleksandra Sadowska, che continua a pubblicare contenuti sui suoi social, ha lanciato il suo messaggio di speranza: “Non mi chiuderò nel seminterrato a deprimermi. Ho la tristezza dentro di me, ma sono viva”.