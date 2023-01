Tassi ancora in rialzo, l'annuncio di Lagarde (Bce) sulla lotta all'inflazione durante il Forum di Davos

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

L’inflazione nell’eurozona è ancora “troppo alta”. Per questo la Banca Centrale Europea è determinata a portarla al 2% in maniera tempestiva, con tutte le misure necessarie per farlo. Ma alcune potrebbe scontentare in molti.

Inflazione troppo alta, si prosegue con il rialzo dei tassi di interesse

Christine Lagarde, presidente della Bce, intervenuta al World Economic Forum di Davos, ha dichiarato che per far calare l’inflazione si sono rese necessarie alcune decisioni importanti.

Come l’innalzamento dei tassi. Che non torneranno a scendere nell’immediato. Questo strumento potrebbe essere utilizzato ancora in futuro.

“Restiamo in corsa”, ha dichiarato, “finché non saremo arrivati a un livello sufficientemente restrittivo da riportare l’inflazione al target in maniera tempestiva”.

La previsione sul 2023 dal Forum di Davos: “Molto meglio del previsto”

Poi la previsione per il 2023 che, “non sarà brillante” ma sarà comunque “molto meglio di quanto abbiamo temuto”, considerando che il mercato del lavoro non è mai stato così attivo come in questo momento in tutta l’area euro.

Sul fronte dell’attività economica “sono arrivate notizie positive“, che portano a spostare in avanti le prospettive di una recessione nell’Unione Europea. Molti Paesi membri non vivranno alcuna recessione, ha spiegato la numero uno della Bce.

Che ha poi dichiarato che inviterebbe i mercati “a rivedere le loro posizioni” di scetticismo nei confronti della politica portata avanti dalla banca centrale.

Gli operatori non sono infatti convinti che la Bce sia capace di riportare l’inflazione al target del 2% in maniera tempestiva.

Transizione green e digitale: cosa ha detto Christine Lagarde al Forum

Fuori dal Forum di Davos si sono riuniti Greta Thunberg e gli attivisti per il clima. Anche secondo Christine Lagarde “è una necessità” muoversi verso una “transizione digitale e green”.

“Dobbiamo andare avanti sulla transizione“, come previsto anche dal Next Generation Eu e dai fondi di ripresa e resilienza erogati ai singoli Paesi.

“I finanziamenti per compiere i passi necessari per un futuro più green e digitale sono ingenti, ma dobbiamo muoverci in modo rapido”. Tra le vie proposte per velocizzare i processi di transizioni c’è l’unione dei mercati di capitale.

“Bisogna essere molto seri, determinati e veloci sull’unione dei mercati di capitale, è una cosa di cui si parla da un decennio e ci sono ancora ostacoli da superare”, ha spiegato.

“Sono meno ottimista sull’unione bancaria, ma su quella dei mercati di capitali possiamo farcela. C’è la volontà di farlo, dobbiamo muoverci velocemente e guardare a tutte le misure necessarie per ottenere il risultato”, ha concluso Christine Lagarde.