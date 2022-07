Taser in dotazione delle forze dell'ordine: cos'è e in quali città verrà adottato

In una nota congiunta a diversi comuni italiani il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni ha comunicato l’arrivo del taser in dotazione delle forze dell’ordine.

Cos’è il taser

Il taser è una pistola non letale ad impulsi elettrici di cui abbiamo certamente sentito parlare molto spesso dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti.

Il nome dell’arma è in realtà un acronimo che corrisponde a ‘Thomas A. Swift’s Electronic Rifle’, ovvero ‘Fucile elettronico di Thomas A. Swift’. La pistola emette una scarica elettrica proiettata, a corto raggio, da due dardi collegati all’arma tramite fili conduttori.

L’effetto è quello di immobilizzare temporaneamente la persona colpita con lo scopo di neutralizzarla. Gli impulsi elettrici, infatti, provocano una contrazione involontaria dei muscoli.

Sugli effetti sulla salute c’è una forte divisione: mentre le autorità e la politica sostengono che si tratti di un’arma innocua e assolutamente senza effetti sulla persona che riceve il trattamento, dall’altra c’è chi parla di possibili danni permanenti.

La sperimentazione in Italia

Le fasi di sperimentazione in Italia sono iniziate il 14 marzo 2022, non senza critiche né ferme opposizioni.

Fonte foto: ANSA Il taser è un’arma non letale ad impulsi elettrici

La Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in una nota del Ministero aveva dichiarato che la sperimentazione e l’impiego del taser rappresenterebbe “un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio”.

Ancora, Lamorgese aggiungeva: “Le Forze di polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo“.

Durante le fasi di sperimentazione il taser era stato consegnato in dotazione della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza di 18 città italiane, con un totale di 4482 armi distribuite sul territorio.

Le novità del 18 luglio

Lunedì 18 luglio, secondo molte testate locali, l’utilizzo del taser sarebbe diventato effettivo in molte città italiane. Di seguito la nota del sottosegretario Nicola Molteni:

“La pistola a impulsi elettrici, in dotazione a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza in tutto il Paese, è destinata agli operatori di pubblica sicurezza che si occupano di prevenzione e controllo del territorio. L’utilizzo operativo di quest’arma non letale, di difesa e non di violenza, è stato avviato, con un cronoprogramma partito lo scorso 14 marzo, dopo una articolata fase di sperimentazione e un periodo di addestramento da parte degli operatori interessati”.

Per il momento è noto che il taser è stato adottato in Trentino Alto Adige, ma anche Agrigento, Siracusa, Trapani così come ad Alessandria, Cuneo e Verbania.

Le forze dell’ordine sono state dotate di taser anche a Barletta, Andria, Trani, Lecce e Foggia. La pistola elettrica arriva anche a Parma, Oristano e solo due giorni fa a Crotone la polizia è dovuta ricorrere al taser per fermare l’aggressione di un uomo ai danni del padre.