Taranto, notte di Ferragosto di sangue e botte: rissa violenta, staccato il lobo d'un orecchio a un uomo

Violenta rissa a Taranto nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Poco prima dell’alba, nel quartiere di Talsano, quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a causa di una feroce colluttazione. A una delle persone coinvolte è stato strappato il lobo di un orecchio.

Taranto, rissa per futili motivi

Non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato gli animi ad infiammarsi. Quel che è trapelato finora è che la lite è scoppiata all’interno di un locale per futili motivi e che poi è degenerata all’esterno dove sono state coinvolte un numero imprecisato di persone, le quali si sono scambiate colpi violentissimi.

I Carabinieri riportano la calma

Solo l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine ha ripristinato la calma. Qualcuno è riuscito a svignarsela prima di essere identificato, ma questa mattina gli agenti della questura di Taranto hanno arrestato un uomo.

Fonte foto: ANSA

Taranto, residenti esasperati

Come riferisce Il Giornale, quella appena trascorsa è stata una notte alquanto movimentata a Taranto.

Oltre alla suddetta rissa, sono stati richiesti altri interventi alla polizia da parte dei residenti, esasperati dalle intemperanze e dagli eccessi di chi ha deciso di trascorrere in spiaggia la notte di Ferragosto.

In particolare, ci sono state molte segnalazioni nella zona di San Vito, che dista pochi chilometri dal centro della città. Qui sorge una piccola spiaggia in cui molte persone si sono date appuntamento durante la notte.

Tanti gli schiamazzi e i bivacchi in spiaggia: registrati anche episodi borderline innescati dell’elevato tasso alcolemico.