Il Tapiro risponde a Guillermo Mariotto dopo gli attacchi a Striscia la Notizia: "Staffelli minacciato"

Non si placa la bufera attorno a Guillermo Mariotto. Lo stilista ha raccontato la sua versione sulle polemiche in serie che l’hanno investito a partire dalla fuga da Ballando con le stelle. Tra queste, ha accusato Valerio Staffelli di essere stato “maleducato e insolente” nella consegna del Tapiro d’oro. Una ricostruzione però smentita in una lettera da Striscia la Notizia proprio a firma “Tapiro”.

Il tapiro a Mariotto

Guillermo Mariotto ha ricevuto il primo dei due Tapiri d’oro consegnati dal Tg satirico sulla scia delle querelle esplose attorno allo stilista nelle ultime puntate di Ballando con le stelle 2024.

Tutto ha avuto inizio con la trasmissione del 30 novembre, nella quale Guillermo Mariotto, ha abbandonato il suo posto nella giuria del programma di Rai 1 nel bel mezzo della diretta.

Una “fuga” che lo stilista avrebbe poi giustificato con un’emergenza nella maison Gattinoni di cui è direttore creativo, ma che ha scatenato lo stupore tra il pubblico presente, telespettatori e la presentatrice Milly Carlucci, guadagnandosi il noto trofeo di Striscia la Notizia.

Durante la consegna dalle mani dello storico inviato Valerio Staffelli a un nervoso Guillermo Mariotto, il Tapiro è andato distrutto.

Guillermo Mariotto contro Striscia la Notizia

In un’intervista al settimanale Diva e donna, lo stilista ha ribadito le ragioni della sua improvvisa defezione ed è tornato anche su quell’episodio.

"Me lo sono trovato all'aeroporto di Roma – ha raccontato Mariotto – ero appena arrivato da Riad dopo una settimana di lavoro intenso, ero stanchissimo. Non sapevo nemmeno che ci fosse un 'caso Mariotto'. Sono salito sul pulmino che era venuto a prendermi, ho chiuso la portiera e, in quel momento, Staffelli ha lanciato il Tapiro, che si è distrutto. Ma non l'ho distrutto io. Staffelli è stato maleducato e insolente".

La lettera firmata “Tapiro”

Striscia la notizia ha replicato alla versione dei fatti riportata da Mairotto, smentendo il racconto con una lettera inviata al sito Dagospia, a firma “Tapiro d’oro“.

Secondo quanto ricostruito da Tg satirico “i fatti non sono andati come il fumantino giudice di Ballando con le stelle vuole farvi credere”.

” ‘Maleducato e insolente'” l’inviato di Striscia la notizia? Casomai è il contrario – si legge – Come si può vedere dal servizio, è stato Mariotto prima ad aggredire un suo collaboratore con espressioni come ‘levati dal ‘c***o’, ‘sei insopportabile’ e addirittura definendolo ‘p***a’ quando è venuto a prenderlo in auto e poi a minacciare anche Staffelli: ‘Questa sigaretta va a finire in un posto… Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere!’.”

Nella risposta a Mariotto, Striscia la notizia afferma come Staffelli abbia “tentato di consegnare educatamente il Tapiro a Mariotto, mentre saliva in macchina, ma il giudice di Ballando gli ha chiuso la portiera in faccia rompendo il ‘premio‘”