Tapiro d'oro a Cristiano Iovino dopo la rissa con Fedez, Staffelli provoca sulla querela mancata: la risposta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Cristiano Iovino, personal trainer dei vip, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli nel corso della puntata di “Striscia la Notizia” andata in onda lunedì 7 ottobre su Canale 5. Il riconoscimento simbolico arriva a seguito del violento pestaggio subito lo scorso 22 aprile da parte di Christian Rosiello e Islam Hagag, conosciuto come Alex Cologno, entrambi legati all’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

Rissa con Fedez, Tapiro a Cristiano Iovino

Secondo le ricostruzioni, anche Fedez sarebbe stato presente durante l’aggressione, in qualità di amico dei due assalitori, alimentando ulteriormente le polemiche.

Durante la consegna del Tapiro, Staffelli ha chiesto a Iovino perché non avesse sporto querela contro i responsabili della violenza.

Fonte foto: ANSA

Un frame del video del pestaggio di Iovino

“Non mi va di parlare, ma quali soldi… magari”, ha risposto il personal trainer, lasciando intendere che nessun compenso gli sia stato dato per mettere a tacere l’accaduto.

Alla domanda se Fedez avesse cercato di comprare il suo silenzio, Iovino ha replicato con ironia: “A me il dente non l’ha rotto nessuno. Se c’è stato un dente rotto, non era il mio”.

Le risposte di Iovino a Staffelli

L’inchiesta “Doppia Curva”, condotta dai pm della Dda di Milano, ha portato all’arresto di 19 persone legate agli ambienti ultrà rossoneri e nerazzurri, tra cui Rosiello e Hagag, amici e guardaspalle del noto rapper milanese.

Le nuove testimonianze emerse descrivono una serata di follia nel noto locale milanese The Club, culminata con il brutale pestaggio di Iovino.

La sicurezza intervenuta per placare gli animi ha descritto Fedez come “molto agitato”, intento a minacciare i presenti: “Lasciatemi stare che l’ammazzo! Io sono di Rozzano”.

Fedez contro Striscia la Notizia

Nel frattempo, Fedez ha minacciato querela nei confronti di Staffelli e della trasmissione “Striscia la Notizia” per le affermazioni fatte sul suo conto.

L’inviato del tg satirico ha dichiarato di aver ricevuto messaggi vocali dal rapper, nei quali esprimeva tutta la sua rabbia e l’intenzione di portare la questione in tribunale.