Tangenziale di Napoli paralizzata da un doppio incidente, tamponamento a catena verso Capodichino

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Traffico in tilt sulla tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino. Verificatosi un tamponamento a catena sotto la galleria di Capodichino, seguito a poca distanza da un secondo incidente, nella stessa galleria. Si segnalano oltre 7 chilometri di coda e disagi alla viabilità espansi in tutta la città.

Doppio incidente allo svincolo Capodichino

Attorno alle ore 7:10 della mattina di venerdì 7 febbraio, si è verificato un tamponamento a catena sulla tangenziale di Napoli.

L’incidente, che ha coinvolto 4 veicoli, si è verificato sotto la galleria Capodichino, a poca distanza dall’omonimo svincolo.

Fonte foto: ANSA Traffico in direzione Capodichino sulla tangenziale di Napoli

Sul posto, per effettuare i soccorsi e ricostruire la dinamica del sinistro, sono giunti il 118 e le forze dell’ordine.

Proprio mentre giungevano i soccorsi sul luogo del primo incidente, si è verificato un secondo tamponamento.

Anche il secondo incidente è avvenuto all’interno della stessa galleria di Capodichino.

Tangenziale di Napoli nel caos

I due incidenti hanno causato grandi disagi alla viabilità del capoluogo campano, in tangenziale e nelle autostrade attigue.

Traffico paralizzato con oltre 7 chilometri di coda in direzione Capodichino a partire da Fuorigrotta.

I disagi maggiori sono stati registrati tra le uscite Italia 90 e Corso Malta.

Circa tre ore dopo il primo incidente, Tangenziale di Napoli Spa fa sapere che il tratto è stato ripristinato e sta gradualmente iniziando a diminuire il traffico.

Disagi in tutta la città

Le conseguenze dei due incidenti in tangenziale hanno avuto ripercussioni sul traffico dell’intera città.

Code e lunghe attese soprattutto nelle strade attigue alle entrate e uscite della tangenziale.

Tra i quartieri più colpiti da code e imbottigliamenti ci sono Fuorigrotta e Vomero. Disagi anche a Arenella e in direzione centro.

Numerose le testimonianze dei cittadini automobilisti che, sui social, hanno denunciato le difficoltà vissute in mattinata.

“Ovunque delirio, non solo in tangenziale!” si legge su Facebook. E ancora: “Tutto bloccato non si cammina”.

C’è allora chi consiglia di andare “tutti in bicicletta” e chi, invece, addossa la colpa alle troppe macchine circolanti: “Troppe auto in giro, mobilità sostenibile pari a 0…”.

Il blocco al traffico si è infatti verificato proprio a ridosso dell’orario di punta quando, già di norma, il traffico in tangenziale è molto elevato.