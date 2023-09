Tamponamento a catena fra sette auto in autostrada A12: traffico in tilt fra Genova Nervi e Genova Est

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Autostrada A12 nel caos giovedì 15 settembre a causa di un incidente che si è verificato nel tratto tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo di regione ligure. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 16.30, ha coinvolto ben sette veicoli e ha paralizzato il traffico lungo la strada costiera. La dinamica esatta dell’incidente rimane da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trattato di un tamponamento a catena.

I feriti

Fortunatamente, al momento non risultano feriti gravi, ma i soccorritori sono prontamente intervenuti, dirigendosi sul luogo dell’incidente per garantire assistenza medica e la rimozione dei veicoli coinvolti.

In totale si contano 12 persone rimaste coinvolte dal tamponamento a catena. Non si conoscono i dettagli delle condizioni di salute dei feriti, ma è stato reso noto che per una donna è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto autostradale interessato dall’incidente è quello fra Genova Nervi e Genova Est

I vigili del fuoco sono stati dispiegati sul posto per sgomberare la strada, ma la situazione ha causato code impressionanti che si sono estese fino a 7 chilometri.

Chiuso il tratto

Oltre ai mezzi sanitari, sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti di polizia e il personale Anas, il quale si occupato di assicurare i rilievi del caso.

Per agevolare le operazioni di soccorso e rimozione, le autorità hanno temporaneamente chiuso il tratto autostradale coinvolto, cercando di ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

Incidenti in A12

L’autostrada è spesso teatro di sinistri stradali anche gravi, come accaduto nello scorso mese di agosto. Uno scontro tra un’automobile e una moto ha paralizzato il traffico sulla A12 tra Recco e Rapallo, in direzione levante, mercoledì 16 agosto intorno alle 10:45.

Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, tra cui ambulanze e un’unità di automedica Golf 6, per soccorrere due feriti gravi trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

L’incidente ha causato ingorghi massicci, con una coda di 7 chilometri che si è estesa da Genova Nervi. Anche dopo il ripristino di una sola corsia di circolazione, il traffico è rimasto congestionato fino alle ore 13.

Pochi giorni prima, lo stesso tratto era stato interessato da un altro incidente, presso il bivio tra le autostrade A12 e A7, causando gravi disagi alla circolazione. In quella circostanza un’auto si era ribaltata, ferendo gravemente una donna di 76 anni e provocando una coda di 15 chilometri tra Milano e Genova.