Tamponamenti a catena sulla FiPiLi a Pontedera verso Firenze: traffico in tilt e code chilometriche

Tre tamponamenti a catena hanno letteralmente paralizzato il traffico sulla FiPiLi, domenica 26 maggio, con code chilometriche e forti disagi a partire dal pomeriggio. I problemi hanno interessato il tratto della strada che va da Pontedera a Montopoli in direzione Firenze, intorno alle 17, con incolonnamenti che hanno superato anche i 6 km.

Gli incidenti si sono verificati sulla Firenze – Pisa – Livorno nel tratto compreso fra il chilometro 47,3 e il chilometro 52,3.

Le code si sono formate immediatamente e hanno raggiunto proporzioni considerevoli, arrivando intorno alle 18 di domenica a superare i 6 km.

I soccorsi e l’intervento delle autorità per gestire il traffico

In seguito agli eventi, i soccorritori del 118, la polizia stradale e due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti sul posto.

Fortunatamente, i feriti hanno riportato solo lesioni lievi e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Lotti” di Pontedera.

Le squadre dei tecnici di Avr, responsabili della manutenzione stradale, insieme ai pompieri, hanno messo in sicurezza tutte le vetture coinvolte nei tre tamponamenti.

Tamponamenti sulla FiPiLi, situazione del traffico in peggioramento

È ad ogni modo una vera e propria domenica nera quella per chi si è trovato a percorrere la FiPiLi, dove a causa dei tre tamponamenti ravvicinati la viabilità è stata seriamente compromessa.

Con il passare dalle ore, la situazione del congestionamento del traffico è andata addirittura peggiorando, con le code di veicoli formatisi che risultavano quasi raddoppiate alle ore 19, con incolonnamenti per almeno 9 km.

I disagi frequenti sulla FiPiLi

Grande rabbia sui social, dove tanti automobilisti hanno sfogato le proprie frustrazioni per una situazione che sembra ripetersi ciclicamente sulla strada regionale.

“Ci risiamo” , “anche questa domenica tamponamento”, “come sempre imbottigliati sulla FiPiLi”: sono solo alcuni dei commenti su Facebook che sembrano avere lo stesso tenore.

Alcuni utenti hanno evidenziato come siano in particolare gli automobilisti che nel weekend si muovono per raggiungere le località di mare a congestionare la strada regionale. “Ma i camion dove sono? Lasciate la FiPiLi a chi lavora e imparate a fare la Firenze mare” ha sbottato un utente.

La verità è che la ragione dei problemi non può essere solo ilnflusso di veicoli che risulta aumentato per via dell’attrattività del mare, come dimostrano i tanti casi di incidenti e tamponamenti che avvengono periodicamente su questa strada regionale.