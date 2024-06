Tamberi abbraccia Sergio Mattarella agli Europei di Atletica dopo l'oro: perché c'era sangue sulla bandiera

Per Gianmarco Tamberi quella di martedì 11 giugno è stata l’ennesima giornata da ricordare. “Gimbo” ha vinto l’oro nel salto in alto agli Europei di Atletica e per festeggiare ha abbracciato Sergio Mattarella. Durante l’incontro con il presidente della Repubblica, l’atleta marchigiano era avvolto una bandiera dell’Italia sporca di sangue, un dettaglio non casuale.

Tamberi vince l’oro e va da Mattarella con una bandiera sporca di sangue

Tamberi ha vinto la gara di Roma 2024 saltando la misura di 2,37, scavalcata al primo tentativo. Il suo dominio in pedana ha dato il via ai festeggiamenti.

Dopo aver finto un infortunio e regalato un vero e proprio show al pubblico dell’Olimpico, “Gimbo” è corso da Mattarella. Ma perché l’atleta azzurro era avvolto in un tricolore insanguinato? La spiegazione l’ha dato lui stesso:

Andremo alle Olimpiadi di Parigi con la voglia di spaccare tutto. Questa sera avevo la bandiera sporca di sangue, significa che lotteremo fino all’ultimo, vi assicuro che lo faranno tutti gli atleti.

Gli Europei di Atletica come trampolino per Parigi

Insomma, per Tamberi tutte le strade portano a Parigi. Anche l’europeo di Roma, considerato dall’azzurro una tappa di avvicinamento alle prossime Olimpiadi.

Nella capitale francese “Gimbo” vuole arrivare al massimo della forma per cercare di riuscire in un’impresa che a nessun altro prima di lui è riuscita nel salto in alto: vincere due ori olimpici consecutivi.

Portabandiera azzurro a Parigi, l’azzurro ieri sera ai microfoni di Rai Sport, ha assicurato il massimo dell’impegno da parte di tutta la spedizione olimpica.

L’Italia verso la spedizione olimpica

Il tre volte campione d’Europa è carico a mille ed è pronto a scommettere sui compagni.

“Questa Italia è incredibile – ha sottolineato ai giornalisti subito dopo aver vinto la sua gara – quello che è cambiata è la testa“.

Secondo Tamberi ora “i ragazzi gareggiano con la voglia di raggiungere il proprio obiettivo e non con la paura di fallire“.

“Adesso li vedi che scendono in pedana con gli occhi pieni di sogni“, ha concluso il marchigiano prima di correre da Mattarella.