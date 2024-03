Tajani e la mossa che rischia di far scoppiare la "Terza Guerra Mondiale": l'allarme del ministro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, un intervento diretto della Nato nel conflitto tra Russia e Ucraina rischia di far scoppiare la “Terza Guerra Mondiale“.

Cosa ha detto Tajani sul rischio “Terza Guerra Mondiale”

Intervistato dal ‘Corriere della Sera’, Antonio Tajani ha spiegato la posizione dell’Italia in merito a un possibile intervento diretto della Nato nella guerra tra Russia e Ucraina. Le sue parole: “Siamo dalla parte dell’Ucraina fin dal primo momento. Lo siamo dal punto di vista finanziario, economico in vista della ricostruzione, progettuale (…), materiale e anche militare. Ma non siamo in guerra con la Russia. Non lo siamo mai stati”.

Secondo il ministro degli Esteri, non è previsto “alcun intervento diretto dei nostri militari in quel conflitto, con carrarmati, aerei o uomini. Non se ne è mai parlato in ambito Nato e non capiamo perché oggi si debba evocare uno scenario del genere, che avrebbe conseguenze pericolosissime, anche una Terza Guerra Mondiale“.

Antonio Tajani è ministro degli Esteri, nonché vice presidente del Consiglio e segretario di Forza Italia.

L’obiettivo sulla guerra tra Russia e Ucraina

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha poi spiegato ulteriormente: “Siamo schierati in aiuto di un paese aggredito, in violazione di ogni regola internazionale. Ed è un paese alle porte dell’Europa. Il nostro obiettivo è ottenere la pace, non allargare la guerra. Per questo aiutiamo l’Ucraina a resistere, per questo non resteranno soli, per arrivare ad una fine delle ostilità senza che uno Stato abbia occupato l’altro. Ma non ha a che fare, lo scandisco, con un nostro intervento diretto”.

Questa posizione, ha sottolineato Tajani, “è assolutamente condivisa da tutti direi”. Il ministro ha aggiunto: “Nessuno in ambito Nato ha mai parlato di intervento diretto, sappiamo bene quali conseguenze potrebbe avere un conflitto che rischierebbe di sfociare in nucleare“.

La frecciata di Tajani a Macron

Su Macron che evoca, invece, un intervento diretto, Antonio Tajani ha detto: “Non capisco, non so se a incidere sia la campagna elettorale, che influenza l’atteggiamento di tanti leader alla prova del voto. Magari vuole evidenziare le differenze con partiti filorussi come quello della Le Pen. Ma noi siamo su tutt’altra posizione”.